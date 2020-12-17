Байден займется российской кибератакой 1 17.12.2020, 12:29

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Джозеф Байден

Министерство внутренней безопасности США провело специальный брифинг для команды избранного президента.

Сотрудники вашингтонской администрации ознакомили представителей избранного американского президента Джозефа Байдена с информацией о кибератаках в отношении правительственных учреждений, которые, как считают в США, были осуществлены хакерами из России.

Как сообщает СNN (перевод — finanz.ru) со ссылкой на источник в Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США, для переходной команды Байдена на этой неделе провели брифинг относительно атак. Сам Байден также, вероятно, был ознакомлен с подробностями на ежедневных разведывательных брифингах. Информацию о кибератаках предоставили также членам обеих палат Конгресса США.

«На официальных лиц США оказывают все большее давление с тем, чтобы они приняли ответные меры против России, хотя они спешно пытаются устранить использованные уязвимости и официально установить виновника», - отмечает CNN. По словам источников, сотрудники американских разведывательных служб «были потрясены» масштабами кибератак, о которых идет речь.

Агентство Reuters в понедельник сообщило, что группа хакеров, работающих на РФ, в результате кибератаки 13 декабря получила доступ к компьютерным системам Министерства внутренней безопасности США. В МВБ подтвердили факт взлома и заявили, что реагируют на ситуацию в сотрудничестве с правительственными и частными структурами. По данным Reuters, взлому подверглись и подразделение министерства торговли - Национальное управление по телекоммуникациям и информации, и Минфин США. Кроме того, хакеры получили доступ к данным Госдепартамента США и Пентагона, писала The Washington Post.

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