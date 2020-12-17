Опубликован закон о лишении гражданства Беларуси 11 17.12.2020, 14:41

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Кого это может коснуться?

Сегодня, 17 декабря, официально опубликован закон о лишении гражданства Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

Теперь у человека могут отобрать гражданство даже тогда, когда у него нет гражданства другого государства или гарантий его получения. Раньше такого не допускалось.

Нововведение не касается граждан Беларуси от рождения, а только тех, кто гражданство получил.

Человек может потерять гражданство, если его признают виновным в «экстремистской деятельности» или «причинении серьезного вреда интересам государства».

Речь идет об уголовных статьях за:

терроризм;

разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды;

экоцид;

наемничество;

создание незаконного вооруженного формирования, массовые беспорядки;

измену государству;

сговор с целью захвата власти, диверсию;

призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности;

создание и финансирование экстремистского формирования;

участие в военных действиях на территории иностранного государства.

За эти преступления в новой редакции закона можно отбирать гражданство даже в тех случаях, когда ранее это не допускалось:

у подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу либо осужденного в Беларуси,

у того, кто имеет задолженность по налогам и другие невыполненные обязательства,

кто не имеет другого гражданства или гарантий его приобретения.

Право забирать гражданство на этих основаниях закон дает «президенту» страны.

До сих пор гражданство можно было потерять, только поступив на службу иностранному государству (в армию, полицию, суд, правительство) или по заявлению родителей ребенка, который по рождению приобрело иностранное гражданство вместе с гражданством Беларуси.

Получить гражданство также стало проще

Для желающих получить белорусское гражданство сократили сроки проживания с 7 до 5 лет.

Иностранец из семьи, где супруг и несовершеннолетний ребенок — белорусы, теперь сможет претендовать на гражданство через три года проживания.

Изменения вступят в силу через полгода после публикации.

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