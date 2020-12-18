Турецкий гамбит: Азербайджан могут втянуть в конфликт с Ираном Владимир Поляк, «Детали»

18.12.2020, 10:22

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Южный Кавказ становится своеобразным «новым Ближним Востоком».

Новая вспышка военных действий в недавно замиренном Карабахе показала хрупкость конструкции, созданной по образцу псевдо-независимых государств, которые держатся лишь на российских штыках. А тут еще и президент Турции Реджеп Эрдоган решил приравнять к штыку – перо, и 10 декабря на параде победы в Баку процитировал стихи азербайджанского поэта Бахтияра Вахабзаде, в которых говорится об этнических азербайджанцах, живущих в Иране.

«Они засыпали реку Арас песком. Но меня не отделить от тебя. Нас разлучили силой!» – патетически декламировал Эрдоган. Река Арас берет начало в Турции, служит естественной границей между Азербайджаном и тем регионом Ирана, где проживают азербайджанцы, составляющие крупнейшее неперсидское меньшинство в стране.

Через день после выступления Эрдогана посла Турции в Тегеране вызвали «на ковер», а министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф пошел еще дальше, усмотрев в стихотворении призыв к насильственному отделению районов к северу от Араса от иранской родины». В своем заявлении иранскому новостному агентству Farsnews Зариф также сослался на недавний визит министра иностранных дел Азербайджана в Иран и напомнил о совместных экономических проектах – прозрачный намек Алиеву не слишком обольщаться дружбой с турками. Иранские СМИ также рассказали о толпах возмущенных иранских азербайджанцев, устроивших массовые протесты возле турецкого консульства в Тебризе. Все это вызвало ответную реакцию Омера Челика, пресс-секретаря правящей в Турции Партии справедливости и развития: «Мы осуждаем выражения, использованные некоторыми иранскими политиками в адрес нашего президента».

Правда, потом Зариф поговорил по телефону со своим турецким коллегой Чавушоглу, после чего МИД Ирана заявил, что «недоразумение» преодолено. И даже сам президент Ирана Хасан Рухани заявил: «Исходя из моего опыта общения с господином Эрдоганом, не может быть, что Турция подвергла сомнению нашу территориальную целостность». Вроде как все друг друга неправильно поняли – но потом разобрались? Но такое объяснение готовы принять далеко не все. Тем более, что буквально через пару дней после этого, 14 декабря, турецкий государственный телеканал TRT World сообщил об аресте турецкой разведкой 11 человек, связанных с иранскими спецслужбами.

Задержанных обвиняют в похищении иранского диссидента Хабиба Чааба, которого заманили в Стамбул из Швеции обещаниями финансовой помощи. Затем его переправили через границу в Иран. Операция была организована турецкими и иранскими наркокартелями. Иранских преступников возглавляет тамошний наркобарон Наджи Шарифи Зиндашти, который действовал совместно с иранскими спецслужбами.

Амберин Заман в статье на сайте «Аль-Монитор», анализируя причины устроенной Эрдоганом провокации, полагает, что всеми этими действиями Турция намеренно стремится широко продемонстрировать свои разногласия с Ираном. Этой же цели, по ее мнению, служит широко разрекламированный в Иране «тайный» визит начальника турецкой разведки Хакана Фидана в Израиль.

Возможность отдалиться от Ирана и взять курс на примирение с Израилем активно муссируется в турецкой прессе. Как считает ряд экспертов, к этому турков подталкивают США, причем для Анкары в этом вопросе Байден может оказаться не лучше Трампа, администрация которого 14 декабря объявила, наконец, о вступлении в действие давно отсроченных санкций, введенных за приобретение Турцией российских систем С-400.

В преддверии скорого вступления нового президента в должность Эрдоган лихорадочно стремится предстать перед Байденом верным союзником США и НАТО. Для этой цели самыми верными козырями, которые есть в распоряжении Анкары, являются стремление показать себя врагом Ирана и обрести расположение Израиля. Даже правоконсервативная Haberturk, считающаяся рупором националистических кругов, поместила серию статей, расхваливающих преимущества мира с Израилем.

Известный аналитик Четинер Четин утверждает, что «заключение соглашения с Турцией по поводу Израиля, Кипра и Греции по проекту EastMed будет более практичным и дешевым. Уже существующая в Турции инфраструктура Трансанатолийского газопровода позволяет сделать все быстрее и дешевле. Помимо этого, существует еще одна потенциальная проблема для Восточно-Средиземноморского газопровода, независимо от вопросов, связанных с маршрутом. К 2040 году потребность Израиля в природном газе увеличится в четыре раза. Такая ситуация ограничит экспортный потенциал Израиля и серьезно уменьшит его конкурентоспособность».

Независимо от того, является ли попытка наладить отношения с Израилем, в сочетании с демонстрацией размежевания с Ираном, дипломатической уловкой – не будем забывать, что курс Эрдогана на возрождение Османской империи остается абсолютно четким и не меняется на протяжении десятилетий. Об этом ясно говорит еще один турецкий аналитик Кюршад Зорлу в том же Haberturk. Комментируя вышеупомянутый инцидент в статье под названием «Почему слова Эрдогана так напугали Иран», он прямо пишет, что разногласия с Ираном, «учитывая также расхождения в Ираке, Сирии и на других площадках, приобретают стратегический характер».

Зорлу пишет, что «сегодня тюрки составляют почти половину населения Ирана» (подразумевая в том числе и азербайджанцев), ссылаясь на слова бывшего министра иностранных дел Ирана Али Акбар Салехи, которые тот сказал в 2014 году. Турецкий эксперт заявляет, что Ирану нужно увидеть реальность, которая заключается в том, что «тюркский мир обладает жизненно важным значением для реализации интересов Ирана как прикаспийской страны в среднем и нижнем коридоре». И далее он проговаривается насчет истинных целей Турции в регионе, заявляя, что «если Иран желает создать противовес США и Израилю, то может добиться этого путем укрепления своих энергетических, транспортных и логистических сетей в регионе».

Таким образом, мы вновь получаем тюркский мир против персидского, а скорее всего, и против русского мира. Такая стратегия – более надежный способ для Эрдогана добиться расположения США, чем всего лишь улучшив отношения с Израилем.

Владимир Поляк, «Детали»

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