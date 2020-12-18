Белорусский стройсектор тонет в миллиардных убытках 18.12.2020, 11:38

Отрасль застряла примерно в 2006 году.

Кроме коронавируса год подкинул еще один неприятный сюрприз. Отечественные строители с большим отрывом вырвались в лидеры по финансовым потерям, пишет сайт banki24.by.

Власти обновили информацию о главных показателях строительного сектора. Финансовые индикаторы описывают состояние отрасли за 10 месяцев, валовые производственные — за 11 месяцев.

Один из основных показателей — количество введенных квадратных метров. На первый взгляд, площадь новых домов выглядит неплохо.

За январь—ноябрь отрасль отчиталась о 3,485 млн кв метров, из которых 1 млн квадратов сдали с господдержкой. По сравнению с 2019 годом совокупный объем построенного жилья вырос на 8,3%, а жилья с господдержкой — на 13,7%. Если не случится что-то чрезвычайное в декабре, годовой план в 4 млн кв м будет выполнен.

Другое дело, что эти 4 млн кв м — весьма скромный уровень. Такая планка поставлена отрасли не от хорошей жизни.

Даже в кризисном 2015 году строители за счет задела предыдущего года умудрились сдать более 5 млн кв м. А в благополучном 2010 году общий ввод жилья превысил 6,6 млн кв м — на 63% выше, чем в 2019-м. По количеству введенных метров в последнее время отрасль пребывает примерно в 2006 году.

С инвестициями в основной капитал все грустно. В 2019 году реальный уровень инвестиций был существенно ниже, чем в кризисном 2011-м. 2020 год не поправит положение — за 11 месяцев инвестиций сократились еще на 4,3%.

Результативность работы предприятия хорошо показывает рентабельность продаж. С ее помощью можно оценить эффективность без учета долговой нагрузки и влияния курсовых разниц.

По итогам 10 месяцев 51,1% крупных и средних предприятий отрасли были либо нерентабельны (несли убытки с продаж), либо низкорентабельны (имели отдачу на выручку в пределах 0–5%).

Доля убыточных компаний-флагманов в секторе строительства составила 16,2%, низкорентабельных — 34,9%. Удельный вес высокорентабельных организаций (с рентабельностью 30+%) достиг лишь 1,7%.

В 2020 году злую шутку со стройсектором сыграло возведение Белорусской АЭС. Из-за трудностей с расчетами и курсовых разниц по сектору возник чистый убыток в размере 2,030 млрд BYN. Для сравнения: в 2019 году отмечалась чистая прибыль на сумму 685,7 млн BYN.

Потери убыточных компаний отрасли подскочили в 13 раз до 2,650 млрд BYN. По всей промышленности убытки были гораздо меньше — 1,951 млрд BYN.

Суммарные долги стройсектора на 1 ноября составили 20,166 млрд BYN. С начала года они выросли на 25,8%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».