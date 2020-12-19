«Информатор»: Лукашенко – внук военного преступника 7 19.12.2020, 13:50

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Украинские журналисты нашли странные факты из биографии узурпатора.

Диктатор Лукашенко в многочисленных интервью неоднократно упоминал о своих украинских корнях не желая, однако, углубляться в подробности, пишет украинское издание «Информатор».

Так, выступая на форуме регионов в Гомеле, Александр Лукашенко заявил: «мои корни давние-давние. Я никогда не говорил о том, что Украина чужая для меня».

И если с дедом по матери, выходцем из Сумской области, который носил фамилию Лукашенко, что-то понятно, то кем был отец Лукашенко – оставалось загадкой в биографии диктатора.

У земляков Лукашенко существует две версии на этот счет: у хаты Лукашенко стояла кузница цыгана Рыгора, дальше — понятно…

Другая версия менее романтична, но подтверждается рядом фактов. Мать Лукашенко работая на Оршанском льнокомбинате, познакомилась с одноглазым мужчиной, который занимался тем, что возил на телеге очес с этого же предприятия.

«Приехал он издалека, был темненьким и имел странный говор. Звали его Гирша, Грица или Гриша. А по документам Григорий Степанович Фенчук», — утверждает украинское издание.

«Изучив архивы мы с большой уверенностью можем утверждать, что что именно он был настоящим отцом Лукашенко.

Абсолютную уверенность дал бы генетический тест, но если он и проводился, то результат строго засекречен. Причина тому – персона деда Александра Лукашенко, Степана (Стефана) Фенцика», — пишет «Информатор».

«Кроме поразительного внешнего сходства, внук пошел и в профессии по стопам деда – тот был видным политиком в Закарпатской Руси. Но он был членом Российской фашистской партии, и вождем профашистской «Русской Национальной Гвардии Чернорубашечников».

Дед Лукашенко был публицистом, и писал в своих воззваниях: «Наша эпоха выдвинула фашизм, фашизм — явление новое, передовое, прогрессивное. Демократия одряхлела, обанкротилась. Ей на смену победно идет фашизм, как концентрация народных сил. Фашизм конструктивен. Его задача — не разрушать, а строить!»

После оккупации Закарпатья Венгрией, Степан Фенцик, как и его сторонники, перешел в венгерскую партию союзника Гитлера – диктатора Хорти.

После прихода советских войск в Будапешт Степан Фенцик вновь переметнулся и устроился работать переводчиком в советский штаб, но вскоре был вычислен и за сотрудничество с режимом Хорти расстрелян сотрудниками СМЕРШа. Приговор подписал лично Н. С. Хрущев. Могилу Степана Фенцика сровняли с землей», — утверждают украинские журналисты.

«Вернемся к отцу Лукашенко и перипетиях его судьбы. В 1948 году из Западной Украины в Оршу перебирается Григорий Степанович Фенчук, 1921г. рождения, уроженец Закарпатья. Из особых примет – отсутствие глаза. Где в каких боях тот его потерял, в послевоенное время особо не спрашивали. Но разгадка оказалась проста. Земли Закарпатья переходили из рук в руки, что сопровождалось этническими чистками. В декабре 1938 года в Закарпатской Руси был создан концентрационный лагерь в Думене, близ Рахова для политически неблагонадежных. За неполных четыре месяца в Думене погибло 468 человек.

Сообщалось, что среди них были жена и трое детей Степана Фенцика. Но как выяснилось, одному из детей, 17 летнему Григорию Фенцику удалось сбежать. При побеге он потерял глаз. Чем занимался во время войны доподлинно не известно. Однако, после расстрела отца он меняет документы на менее броскую фамилию Фенчук, перебирается на восток Украины, а затем в белорусскую Оршу.

Узнав это, становится понятно, откуда берутся корни высказываний Лукашенко о Гитлере и его устремления к авторитаризму и диктатуре», — заключают украинские журналисты.

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