Телеграм-канал Нехта рассказал о новых сливах переговоров ближайшего окружения Таракана 18 2.12.2020, 8:30

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Продолжение следует.

Степана Путило, автора известного телеграм-канала Нехта, спросили, кто ему сливает разговоры людей из ближайшего окружения Лукашенко.

Напомним, в сети опубликованы уже четыре телефонные беседы приятелей Лукашенко. В последних двух звучит голос пресс-секретаря узурпатора Натальи Эйсмонт. Она то договаривается с главой ФХБ Дмитрием Басковым о совместной поездке во дворы Минска для срезания бело-красно-белых лент в компании вина «Массандра». То, созваниваясь уже с, похоже, личным охранником Лукашенко Николаем Латышенком, жалуется на самочувствие, признается, что подозревает у себя коронавирус, и раскрывает любопытные подробности о чиновниках из администрации Лукашенко.

Кто передает Степану Путило и его команде записи разговоров, доподлинно неизвестно. Журналисты и политические аналитики допускают, что это делают спецслужбы — белорусские, российские или западные. А как это комментирует сам Степан?

«На самом деле, мы точно не знаем, кто это и с какой целью это делает, — заявил он в эфире телеканала «Белсат». — К сожалению, этот человек, который присылал и присылает нам файлы, не представился — и не отвечает на вопросы, которые не касаются уточнения подробностей, когда был этот разговор [на записи] и так далее. Но зато мы видим всю систему [власти] насквозь. И важно подчеркнуть, что это только начало».

Путило не исключает, что телефонные беседы ему сливает «смельчак», который понимает, что система разрушается, и заранее нарабатывает себе очки в Новой Беларуси. «А может, это люди, которые хотят заработать, — продолжил Степан. — Открою тайну: нам продолжают присылать подобные файлы и сказали, что есть очень-очень горячие [экземпляры], которые удивят всю Беларусь. Но они уже будут платными.

Я сумму называть не буду, но скажу, что работа ведется, и есть люди, которые выразили желание проспонсировать вот эти новые сливы. Потому что человек сказал, что он очень рискует. Поэтому, возможно, человек на самом деле в системе».

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