На БелАЭС отключен энергоблок и остановлен реактор 19 3.12.2020, 18:03

13,348

фото: The Insider

В Минэнерго отключение назвали «плановым».

Реактор первого энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС)остановлен, тестирование систем продлится до 11 декабря, сообщило министерство энергетики Беларуси.

«В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена. Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря», - говорится в сообщении Минэнерго.

В Минэнерго так и не прокомментировали сообщения о ЧП 30 ноября, когда в результате экстренного сброса давления были разрушены колпаки клапанов в паровой комнате весом в несколько сотен килограммов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».