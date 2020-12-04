Mr. Freeman: Защитники Лукашенко в ловушке, а белорусы сражаются за свое будущее 5 4.12.2020, 14:40

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Смелым жителям белорусских городов нужны слова поддержки.

На прошлой неделе знаменитый анимационный персонаж Mr. Freeman выложил новое видео «Я выхожу!» (последние слова погибшего Романа Бондаренко) в поддержку протестующих белорусов. Издание «Новая газета» узнало, что заставило знаменитого персонажа «выйти из комы» и прервать творческое молчание. Приводим оттуда избранные цитаты.

Mr. Freeman (переводится с английского как «Мистер Свободный Человек») — это анимационный персонаж и одноименный веб-сериал, появившийся на YouTube 21 сентября 2009 года и завоевавший значительную популярность в русскоязычном сегменте интернета. Как правило, в кадре появляется Mr. Freeman, который произносит монолог, критикующий образ жизни современного обывателя.

На ноябрь 2020 года у YouTube-канала персонажа — 1,39 миллиона подписчиков. Самого Mr. Freeman-а озвучивает актер Вадим Демчог (он также помогает со сценариями роликов). Создателями сериала являются: Павел Мунтян (автор идеи, сценарист), Владимир Пономарев (режиссер), Анатолий Доброжан (автор текстов, сценарист) и уже упомянутый Вадим Демчог (актер, сценарист).

Издание «Новая газета» сделало с персонажем большое интервью. На вопрос, почему именно белорусы разбудили Mr. Freeman-а, тот ответил следующее:

— Потому что есть возможность что-то поменять для целого народа.

Масштаб проблемы, переросший в катастрофу, настолько велик, что об этом не говорить нельзя. Ситуация страшная. Сейчас уже ни одна из сторон не может отступить.

Силовики перегнули, и им нет пути обратно. Если они дадут по тормозам, то народ их будет судить по всей строгости. Либо всем представителям силовых структур придется бежать из страны. Как и куда? Защитники Лукашенко оказались в ловушке: если бежать от своей страны, то вариантов для побега немного… Народ не может отступить, потому что ни силовики, ни Лукашенко теперь уже никогда не будут вместе с народом, всегда — против.

Здесь нет точки примирения.

Собеседник издания считает, что «про происходящее в Беларуси неправильно говорить завуалированно».

— Надо не говорить, а кричать; даже не кричать, а сотрясать все вокруг воплем и стоном. В сложившейся ситуации жителям этой прекрасной страны, сражающимся за свое будущее в Минске, Гродно, Гомеле, Могилеве и других городах, не нужны слова сомнений, им нужны слова поддержки. Пенсионеры, студенты, школьники, айтишники, кондитеры, водители, художники, заводчане, бизнесмены, журналисты, артисты, все-все-все — люди, которые хотят получить свои конституционные права, они не хотят чего-то сверхъестественного.

Самое страшное для них сегодня — это глухота, слепота и формирующаяся агрессия самого близкого для них народа — русских.

Давайте посмотрим глубже! В российских СМИ идет прокачка, что флаг сражающихся за свободу (БЧБ-флаг) — фашистский. Президент Беларуси называет свой народ, борющийся за конституционные права, «алкоголиками, наркоманами и проститутками», а в России на федеральных каналах простых граждан Беларуси, выходящих на улицы, называют «провокаторами и фашистами». Желание честных выборов в СМИ обеих стран именуется революцией, попыткой государственного переворота. В результате правительство РФ, которое везде ищет врагов, само создает новый пласт вражды. Уже не первый год вся Сеть бурлит ненавистью среднестатистических россиян к жителям Украины. А теперь будет бурлить еще и к жителям Беларуси. Это страшно… Кто в этом виноват? Несменяемая власть. Можно об этом молчать? Нет!

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