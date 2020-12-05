«Польское радио»: В Беларуси не прекращаются протесты 5.12.2020, 20:35

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Фото: ЕРА

В субботу прошли очередные акции протеста против режима Лукашенко.

Сотни сторонников перемен устроили в субботу, 5 декабря, демонстрацию в микрорайоне Минска - Сухарево. Как сообщает корреспондент «Польского Радио», в парке Горького прошла акция против насилия. Небольшие протесты прошли и в Гродно.

Сторонники перемен продолжают вывешивать бело-красно-белые флаги на жилых зданиях, деревьях и общественных объектах.

На завтра снова объявлены Марши протеста. Традиционно по воскресеньям в Беларуси проходят самые масштабные акции протеста.

Протесты в Беларуси начались 9 августа после обнародования итогов президентских выборов, «победителем» которых, по официальным данным, стал Лукашенко. Евросоюз назвал белорусские выборы нелегитимными.

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