Швейцарский банк отказал российскому олигарху Вексельбергу в доступе к активам из-за санкций 10 6.12.2020, 10:56

6,139

Виктор Вексельберг

Деньги нужны бизнесмену для выплаты кредита в размере $160 миллионов.

Российский бизнесмен и владелец ГК «Ренова» Виктор Вексельберг не смог вернуть доступ к своим активам в Швейцарии, сообщает местная газета Tages-Anzeiger (перевод — РБК). Банк Julius Baer, выступавший ответчиком по иску, отказывает бизнесмену из-за санкций США.

Формально иск к банку подала зарегистрированная на Кипре холдинговая компания Lamesa, одним из бенефициаров которой является Вексельберг. Lamesa требовала от Julius Baer доступ к номинированным в долларах США ценным бумагам, находящимся на банковском счету и заблокированным в связи с ограничениями Вашингтона от апреля 2018 года.

Истец считал заморозку счетов необоснованной, поскольку Lamesa Holding не находится в санкционных списках. Однако 16 ноября суд Цюриха отклонил иск Lamesa — судья приравнял холдинговую компанию к Вексельбергу и признал законность санкций. Суд признал правомерность блокировки счетов компании, отказа от транзакций и выплат дивидендов по ценным бумагам.

В постановлении суда говорится, что если Julius Baer проигнорирует санкции США, то банку грозят крупные штрафы.

По информации Tages-Anzeiger, Вексельберг намерен обжаловать решение суда в течение 30 дней. Газета пишет, что доступ к хранящимся в Julius Baer активам бизнесмену необходим для выплаты кредита в размере $160 млн.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».