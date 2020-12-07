Во время Марша в Минске задержали двух сыновей бывшего пресс-секретаря МВД

Во время Марша в Минске задержали двух сыновей бывшего пресс-секретаря МВД2
- 7.12.2020, 10:07
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Братьев Андрея и Артема Партонов доставили в Центральное РУВД.
Среди граждан, задержанных 6 декабря во время хапуна на улицах Минска, братья Андрей и Артем Партоны. В милиции волонтерам сообщили, что братьев привезли в Центральное РУВД Минска.Они — сыновья деятеля пролукашенковской пропаганды Дмитрия Партона, сообщает «Наша Нива».
В начале 2000-х Партон возглавлял пресс-службу Министерства внутренних дел — во времена Юрия Сивакова и Владимира Наумова. После делал карьеру в Москве, но в конце концов вернулся. Был заместителем главного редактора «Советской Белоруссии» (2012—2017), руководителем интернет-вещания СТВ (2017—2018), а сейчас работает заместителем генерального директора агентства «Минск-Новости».
Кроме того, Дмитрий Партон вместе с пресс-секретарем Следственного комитета — ведущие проекта «причины и следствия с Партоном и Гончаровой». Они рассказывают о «наиболее заметных правонарушениях в Минске и Беларуси, о их правовых и социальных последствиях, общественном резонансе».
Его сыновья в причастности к пропаганде не замечены.
Старшему, Андрею, 27 лет. Он занимает позицию директора по привлечению пользователей и монетизации рекламы в белорусской IT-компании Apalon.
Младшему, Артему, 20 лет. Несколько лет вместе с братом он занимался логистическим бизнесом.
Корреспонденту «Нашей Нивы» в семье объяснили, что ребята просто шли на стоянку, когда их схватили силовики. Из отделения милиции братья пока так и не вышли.