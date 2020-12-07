Линас Линкявичюс: Литва будет ускорять введение новых санкций против режима Лукашенко 7.12.2020, 11:22

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Линас Линкявичюс

В списке появятся фамилии и данные, которых раньше никогда не было.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который заканчивает свою каденцию, призовет коллег в Европейском союзе ускорить введение новых санкций против белорусского режима на заседании Совета иностранных дел в Брюсселе в понедельник.

«По нашей инициативе также будет упоминаться и Беларусь, то, что там происходит. Сейчас идет процесс обсуждения третьего пакета санкций - мы хотим его ускорить. В нем будут дополнительные фамилии, также будут некоторые компании, чего раньше не было», - сказал Линкявичюс агентству BNS (перевод — svaboda.org).

По его словам, сейчас новый пакет санкций находится на рассмотрении, но процесс не должен занять много времени.

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«Стороны работают, и мы среди инициаторов. Вполне вероятно, что процесс должен скоро закончиться», - сказал глава литовской дипломатии.

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