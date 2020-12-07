Национальная забастовка добралась до «Гроднопромстроя»
- 7.12.2020, 12:09
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Первый рабочий предприятия присоединился к стачке.
Каменщик 4-го разряда С. Черняк из «Гроднопромстроя» объявил политическую забастовку, передает «Белсат». Это первый рабочий, который объявляет забастовку на этом предприятии.
Ранее к забастовке присоединились рабочие «Гродно Азота», «Беларуськалия», «Нафтана» и других предприятий страны.
В своем заявлении Черняк поясняет, что к такому решению его подтолкнули юридический произвол в стране, неоправданное насилие со стороны силовиков, задержания и увольнения работников с активной гражданской позицией.
Забастовку он планирует держать до выполнения требований Народного ультиматума.