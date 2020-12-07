Сельсовет в Брестской области вывесил бело-красно-белый флаг 7 7.12.2020, 12:30

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Скоро национальные цвета Беларуси будут возвращены на каждое государственное учреждение.

В редакцию телеграм-канала NEXTA прислали фотографию БЧБ флага у входа в Новозасимовический сельсовет в Брестской области.

«Пожалуй, пока один из немногих здравых рассудком органов управления. Но скоро национальные цвета Беларуси будут красоваться над каждым учреждением, где торжествует народная воля», — пишет телеграм-канал.

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