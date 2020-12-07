Гана обошла Беларусь в рейтинге скорости мобильного интернета 1 7.12.2020, 14:35

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Сейчас нашими соседями в рейтинге являются такие страны, как Замбия, Ирак, Алжир и Ливия.

В обновленном рейтинге сервиса Ookla (Speedtest) Беларусь за месяц потеряла еще одно место, заняв 125-ю позицию с показателем 14,64 Мбит/с, сообщает onliner.by.

На протяжении нескольких месяцев сохраняется тенденция постоянного снижения средней скорости мобильного интернета. Фиксированный, в свою очередь, остался на прежнем месте, не изменив позицию в сравнении с прошлым месяцем — 57-я с показателем 67,37 Мбит/с.

Сейчас соседями Беларуси в рейтинге являются такие страны, как Замбия, Ирак, Алжир и Ливия (у них показатели ниже), а также Танзания, Гана и Кот-д’Ивуар (у них показатели выше). Гана, к слову, не изменила место в рейтинге в сравнении с прошлым месяцем, Танзания прибавила три позиции, Кот-д’Ивуар потерял 10 пунктов.

Лидирующую позицию в рейтинге мобильного интернета занимает Южная Корея (145,03 Мбит/с), за которой следуют ОАЭ (129,61) и Китай (124,39). Скорость интернета фиксированной связи самая высокая в Сингапуре (229,42 Мбит/с), Гонконге (215,19) и Румынии (188,5).

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