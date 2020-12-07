В Беларуси самый высокий уровень IQ в Европе 19 7.12.2020, 16:28

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Средний уровень IQ в нашей стране — 102.

О высоком среднем уровне IQ в Беларуси свидетельствует карта уровня IQ населения в странах Европы за 2019 г., пишет thinktanks.by.

Карта составлена Ольстерским Институтом социальных исследований Великобритании.

Согласно ей, на пятки белорусам наступают жители Германии, Эстонии и Финляндии, имеющие уровень IQ 101.

В соседствующих с Беларусью странах, средний уровень IQ следующий: в Польше, Литве и России - 96, в Латвии - 95, в Украине - 90.

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