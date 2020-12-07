The Economist: Есть несколько простых шагов, которые Запад должен сделать по отношению к режиму Лукашенко 7.12.2020, 18:25

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фото: Getty Images

Защита прав человека в Беларуси — это долг каждой уважающей себя страны.

Авторитетное британское издание The Economist в редакционной статье «The colours of terror» («Цвет террора») критикует Запад за вялую реакцию на репрессии со стороны режима Лукашенко и призывает к жестким экономическим санкциям. Сайт Charter97.org публикует перевод статьи британского издания.

- Зеленый цвет означает унижение, которое может повлечь за собой сексуальное насилие или угрозу изнасилования. Он предназначен для молодых мужчин с дредами, длинными волосами или пирсингом. Желтая краска, нанесенная на тех, кто задает слишком много вопросов или спорит с ОМОНом, означает избиение. Тех, кто пытается бежать или сопротивляться аресту, помечают красной краской и подвергают настолько жестоким пыткам, что они могут остаться инвалидами на всю жизнь.

Цветовые метки на заключенных – стандартная практика в Беларуси, европейской стране, которой уже 26 лет правит Лукашенко. Новизна состоит в том, что с августа, когда Лукашенко вновь провозгласил себя президентом после очередных сфальсифицированных выборов, его каратели, по информации общественной организации «Наш дом», стали применять цветные метки для обозначения степени насилия в отношении тысяч мирных демонстрантов.

Цветовые коды свидетельствуют о масштабах как государственного террора, так и национального движения сопротивления. За последние 4 месяца через задержания и аресты прошли более 30 000 человек. Около 4 000 заявлили о пытках. Некоторых раздевали догола, стреляли с близкого расстояния резиновыми пулями, калечили и насиловали полицейскими дубинками или прогоняли сквозь строй карателей, которые их избивали. Жертв насилия постоянно показывают по государственным телеканалам. Они настолько запуганы, что вынуждены сознаваться в вымышленных преступлениях.

Пока Лукашенко не отдал прямого приказа стрелять в людей, тем не менее уже есть убитые. Совсем недавней жертвой стал 31-летний Роман Бондаренко, бывший военный и детский учитель рисования. Как сообщается, его забили до смерти, когда он пытался помешать лукашенковским карателям срывать красные и белые ленточки, символ белорусского сопротивления.

Врача, который пытался его спасти и который опроверг официальную версию о том, что Бондаренко был пьян, арестовали и заставили на камеру опровергнуть свои слова. Это насилие, происходящее в стране, граничащей с Европейским Союзом, ложится темным пятном на репутацию всего континента.

Однако реакция ключевых членов ЕС была вялой. Многие европейские лидеры, включая немецкого канцлера Ангелу Меркель и французского президента Эммануэля Макрона, ограничились символическими встречами со Светланой Тихановской, возможным победителем сфальсифицированных выборов августовских выборов, которая впоследствии вынуждена была эмигрировать. А вот санкции против белорусского режима ограничились ограничениями на поездки и замораживанием средств нескольких официальных лиц, включая Лукашенко.

Настоящей пощечиной белорусскому народу стало поведение Израиля, посол которого вручил Лукашенко верительные грамоты. Главной причиной европейской пассивности и продолжения нахождения Лукашенко у власти является Россия, которая заключила с Беларусью что-то вроде политического союза. Президент России Владимир Путин предупредил Запад от вмешательства в ситуацию на своем заднем дворе, которым он считает Беларусь. После его вторжения в 2014 году в восточную Украины, немногие западные лидеры осмелятся ему возражать. Однако есть несколько простых шагов, которые они могут и должны сделать, желательно все вместе.

Для начала им следует прекратить покупать продукцию химической промышленности, нефтепродукты и металл у государственных предприятий Беларуси и ввести санкции в отношении всех тех, кто делает такие закупки. Более того, они должны создать возможности для торжества справедливости для белорусов и наказания карателей. И это они должны сделать не только ради белорусов, но ради уважения к своим собственным ценностям.

Американцы заявляют, что «такое злоупотребление может иметь место в стране, граничащей с Европейским союзом, – пятно на репутации континента» и отмечают вялый ответ участников ЕС. Причина бездействия Европы – это Россия и грустный опыт с вторжением в Украину в 2014 году.

Джо Байден, который станет президентом США в следующем году должен сделать то же самое.

Насилие осуществляют не какие-то абстрактные органы, а совершенно конкретные люди, которые в них служат и прячут свои лица под балаклавами. Необходимо прямо назвать эти органы террористическими. Западные правительства должны последовать примеру Литвы и Польши и заняться сбором доказательств и проведением расследований преступлений против человечности. Им следует применять принцип универсальной юрисдикции в случаях пыток. Защита прав человека в Беларуси – это не вмешательство. Это долг каждой уважающей себя страны, – пишет The Economist.

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