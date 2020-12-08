Корейские инженеры разработали материал, которые сделает военных невидимыми 4 8.12.2020, 14:52

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иллюстрационное фото

Этот материал прячет человека не только от обычных камер, но и от инфракрасных камер ночного видения.

Материал, описанный в журнале Advanced Functional Materials, состоит из «пикселей», которые содержат термохромные жидкие кристаллы, способные менять цвет. Материал также реагирует на температуру окружающей среды – он способен охлаждаться или нагреваться, чтобы «прятаться» от тепловизионных камер, сообщает «Популярная механика».

В эксперименте исследовательская группа продемонстрировала работу «кожи» с помощью пластыря, наклеенного на кисть руки. Руку помещали на разные фоны и подвергали воздействию разных температур. К примеру, на синем фоне, материал также принимал синий окрас.

Несмотря на это впечатляющее достижение, исследовательской группе предстоит еще много работы. Исследователи хотят, чтобы технология самостоятельно реагировала на окружающий цвет и соответственно изменялась. В настоящее время данные, позволяющие изменить цвет, вводятся вручную с помощью программы, но команда уже близка к решению.

В ближайшем будущем исследователи планируют продемонстрировать работу более крупных участков «кожи». Ученые также разрабатывают более эффективные источники питания, которые позволят военным использовать маскирующую технологию в экстремальных условиях, например в Арктике или пустыне.

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