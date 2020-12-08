закрыть
8 декабря 2020, вторник, 19:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

За надпись «Не забудем» в Минске осудили еще трех человек

8
  • 8.12.2020, 17:44
  • 3,062
За надпись «Не забудем» в Минске осудили еще трех человек

Надпись была нанесена на месте убийства Александра Тарайковского. 

За надпись "Не забудем" в Минске возле станции метро "Пушкинская", где был убит протестующий Александр Тарайковский, осудили еще трех человек. Процесс прошел в суде Фрунзенского района. Судья Юлия Крепская отправила Владислава Гулиса на два года в колонию строгого режима. Денис Граханов и Игорь Самусенко получили по 1,5 года "химии" (ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа). Их признали виновными в "хулиганстве" (ч. 2 ст. 339 УК). А вот обвинение по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" (ч. 2 ст. 218 УК) сняли, сообщает "Еврорадио".

Как сообщает TUT.by, Гулису 25 лет, он работал автомойщиком. 25 лет и администратору велопроката Самусенко. Граханову 42 года, он работал барменом. Все они признаны правозащитным сообществом политзаключенными.

Также 8 декабря в том же суде завершился процесс над 25-летней Марией Бобович и 26-летним Максимом Павлющиком, которых судили за ту же надпись "Не забудем!". Павлющик осужд`н на 2 года колонии общего режима, а Бобович — на 1,5 года "домашней химии". Они признаны политзаключ`нными.

Уголовное дело по факту смерти Александра Тарайковского до сих пор не заведено.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич
Потому что партизаны
Потому что партизаны Владимир Халип
Санкции должны быть сильными и чувствительными
Санкции должны быть сильными и чувствительными Татьяна Новикова
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров Григорий Меламедов