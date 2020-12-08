Помпео поддержал идею народного голосования в Венесуэле 1 8.12.2020, 21:17

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США по-прежнему поддерживают временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил во вторник, что США "продолжают поддерживать временного президента Хуана Гуайдо и народ Венесуэлы в их борьбе за восстановление демократии в стране"

Помпео подчеркнул, что 7-12 декабря у венесуэльцев будет возможность высказать свое мнение о незаконном режиме Мадуро посредством народного голосования - оно проводится под эгидой законного Национального собрания.

По словам госсекретаря США, диктатура Мадуро низвела избирательный процесс в Венесуэле до фарса.

Народное голосование само по себе не покончит с гуманитарным, политическим и экономическим кризисом. Оно представляет собой возможность для венесуэльцев заявить о страданиях народа и дать импульс для продвижения страны к свободным и справедливым выборам, пишет "Голос Америки".

11 января 2019 года Гуайдо заявил, что конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства.

23 января Хуан Гуайдо на митинге объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы и принял присягу. Через несколько часов США признали его главой государства. Всего более 50 стран мира признали Хуана Гуайдо законным лидером Венесуэлы.

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