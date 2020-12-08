Муж гражданки Швейцарии – о ее аресте в Минске: Белорусский режим рухнет 11 8.12.2020, 21:26

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фото: afp

Муж Натальи Херше призвал швейцарских политиков перекрыть Лукашенко финансовые потоки.

В Минске в понедельник суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы гражданку Швейцарии белорусского происхождения Наталью Херше. Она была задержана 19 сентября, во время "женского марша" против Лукашенко. Во время задержания Херше сорвала с сотрудника милиции балаклаву и якобы поцарапала ему лицо, поэтому в добавок к отбытому ей административному наказанию за участие в несанкционированной акции против женщины возбудили уголовное дело. На суде потерпевший – 22-летний омоновец Сергей Кончик – отказался отозвать свои претензии, вместо этого попросив суд в 10 раз увеличить сумму компенсации за якобы причиненные ему "страдания" – с 40 до 400 долларов США.

Наталья Херше живет в Швейцарии уже 12 лет, имея два гражданства – швейцарское и белорусское. Вместе со своим мужем Робертом Штеели она должна была поехать в отпуск на море, но из-за коронавируса этим планам было не суждено сбыться и Наталья уговорила Штеели отпустить ее к родным в Беларусь.

Выступая в суде, Наталья Херши рассказала, что 19 сентября встретилась с подругой в кафе, а затем сознательно присоединилась к "женскому маршу". Когда начались задержания, она, по ее словам, очень испугалась.

"Мое эмоциональное состояние было очень возбужденным: в стране, где я живу, разрешены мирные демонстрации, полиция охраняет их с открытыми лицами. Потом меня схватил человек в черном с балаклавой на лице. Путь от задержания до автозака был для меня "дорогой смерти". Я боюсь боли, мне было важно посмотреть в глаза человеку, который меня вел. Я очень испугалась. Я боялась, что меня убьют. Я много слышала об августовских событиях, о жертвах, у меня было чувство ужаса, сильное сердцебиение", – рассказывала Наталья в суде.

фото: svaboda.org

По слова Херше, она живёт "в европейской демократической стране, где право на свободу слова и мирные собрания определены Конституцией и гарантируются государством, а полицейские не прячут лиц перед мирными демонстрантами". Всего 19 сентября, по данным МВД Беларуси, были задержаны 415 человек. Наталья Херше не стала отрицать, что пыталась снять балаклаву с омоновца, но утверждает, что не прикасалась к его лицу.

Потерпевший, Сергей Кончик, описывает задержание так:

"Я заметил, что гражданка начала убегать, побежал за ней, схватил за талию. Она упиралась, схватила меня за прорезь для глаз в балаклаве. Балаклава сползла на шею. В машине я ее снова надел, но коллеги сказали, что балаклава порвалась. Еще была царапина около правого глаза размером около 2-3 сантиметров. Моральный ущерб я изначально оценил в 500 рублей, хочу увеличить до 1000 рублей. В конце концов, я чувствовал страдание – физическую боль. Кроме того, видео, на котором я был в интернете без балаклавы, видели там, где я живу, моей семье уже поступали угрозы".

Момент задержания Натальи Херше действительно попал на видео, однако разглядеть на нем лицо Кончика крайне затруднительно. Найти фотографию омоновца без маски не удалось пока и белорусским активистам.

Все время, пока Наталья находилась в центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина, а затем в следственном изоляторе в Жодине, муж получал новости о ней лишь из средств массовой информации – так продолжалось до тех пор, пока к делу не подключились швейцарские дипломаты.

О своем отношении к происходящему Роберт Штеели рассказал в интервью Радио Свобода.

– Как сейчас чувствует себя Наталья? Где ее содержат? Жаловалась ли она на что-то с тех пор, как ее задержали 19 сентября?

– Сейчас она в Минске, но мы не знаем точно, в каком месте. Надо следить за тем, куда ее повезут. Я лишен возможности с ней поговорить, поэтому никакой информации на этот счет у меня нет, я могу только получать ее из СМИ, как и вы. Она успела написать мне несколько писем, но в них она сказала, что ей запрещено сообщать что-либо об условиях содержания в тюрьме. Между строк, как мне показалось, я смог прочитать, что она в порядке.

Роберт Штеели

– У нее есть родные в Беларуси?

– Да, брат, с которым она очень близка, но ему также запрещено ее навещать в тюрьме. Это позволено делать только адвокату и представителю швейцарского МИДа. Я думаю, теперь эта ситуация поменяется, но как именно – пока сложно сказать. Эта тюрьма не из тех, что ориентированы на сервис.

– Как и когда вы познакомились?

– Очень по-современному, как все сейчас, в интернете. Это было два года назад, летом. У нас было свидание на живописном озере, и так все это началось. Она в тот момент уже 10 лет жила в Швейцарии, была за мужем за другим швейцарцем, но он умер.

– Как ей пришла в голову идея поехать в Беларусь? Вы боялись ее туда отпускать?

– У меня не было ни единого шанса ее остановить. Когда у нее появилась эта идея, она вся была переполнена энтузиазмом и энергией. Я понял, что она просто должна поехать туда.

– То есть она ехала в Беларусь целенаправленно для того, чтобы участвовать в акциях протеста?

– Да, чтобы защитить у себя на родине демократию, те ценности, сообразно которым мы живем здесь, в Швейцарии.

– Вы в этот момент уже знали что-то про протесты в Беларуси? Осознавали ли вы опасность, которая ей грозит?

– Да, я знал, что некоторые люди после акций протеста в Беларуси попадают в тюрьму, на несколько суток, на две недели, но риск, что ей дадут 2,5 года тюрьмы я всерьез не рассматривал.

– Вы смотрели видео, на которых белорусская милиция избивает протестующих?

– Если честно, нет. Я старался их не смотреть. Я и так склонен фантазировать в своей голове, я не хотел к этому добавлять еще и такие вещи.

– Как вы узнали о ее задержании?

– Она успела отправить мне сообщение из автобуса, в который ее посадили. Потом я увидел ее имя в списке задержанных на сайте правозащитного центра "Весна". Затем началось ужасное время, долгое время, когда я не знал ничего. При этом в прессе было множество ужасных историй о насилии по отношению к протестующим, чего я только не представлял себе в голове.

– Долго так продолжалось?

– Около двух недель. Потом брат Натальи нашел адвоката, но ни с ним, ни с ее братом мне не удалось толком поговорить. Я совсем не знаю русского языка, брат мне что-то писал о своих разговорах с адвокатом, мне приходилось переводить это через гугл-переводчик. Поговорить я смог только с представителем швейцарского МИДа, когда он подключился к делу. В этот момент я уже почувствовал себя немного лучше. И только через 40 дней я получил от Натальи первое письмо. Оно было подвергнуто цензуре, но я почувствовал, что с ней все хорошо, что она не подвергалась физическому насилию, что у нее нет каких-то серьезных травм.

– Вы видели видео, на котором запечатлено задержание Натальи? Как вы можете его прокомментировать?

– Да, видел. Что я могу сказать – оно меня не удивило. У нее есть гордость и энергия. Она легка на подъем.

фото: svaboda.org

– Что вы можете сказать о предъявленном ей обвинении? Считаете ли вы его справедливым?

– Нет, конечно. Это просто ужас. Я думаю, это просто сигнал остальным – "даже не думайте так себя вести, сопротивляться".

– Вы видели когда-нибудь в Швейцарии полицейских в балаклавах?

– Не знаю, но думаю, что такое возможно.

– Зачем, по вашему мнению, белорусские силовики скрывают свои лица?

– Чтобы защитить себя от людей? (смеется) Далеко не все относятся к ним как к друзьям.

– Что вы вообще думаете об Александре Лукашенко и о белорусских протестах?

– Все знают, что он диктатор. Мы так это видим. Я выступаю за демократические ценности. Я думаю, я надеюсь, что его время подойдет к концу.

– Как вам помогают швейцарские власти? Чувствуете ли вы поддержку еще откуда-то?

– Члены Национального совета Швейцарии организовали акцию в ее поддержку, составили петицию. Один из министров обратился к нашему министру иностранных дел с просьбой вмешаться, но это все только разговоры.

On Natallia Hersche's 51st birthday we remember her and call for her immediate release from the Belarusian prison where she has been detained since 19 September. Solidarity demonstration tonight in Switzerland. #WeStandBYyou #BelarusSolidarity #StandWithBelarus pic.twitter.com/n7mBoX0tPV — Libereco – PHR (@LiberecoPHR) October 20, 2020

– Будет ли адвокат Натальи обжаловать приговор суда?

– У меня нет прямой связи с адвокатом, но я слышал, что он собирается это сделать. Но я не думаю, что в системе, где наверху такой диктатор, как Лукашенко, это сработает. Буду рад ошибаться.

– И все же, мне кажется, вы настроены оптимистично и рассчитываете увидеть свою жену раньше, чем через 2,5 года. Если это удастся, отпустите ли вы ее снова в Беларусь?

– (смеется) Да, я надеюсь увидеть ее раньше. Может быть, белорусский режим рухнет, это возможно. Может быть нам повезет, и наши швейцарские политики смогут сделать что-то большее, нежели просто заявления, перекроют Лукашенко финансовые потоки, или что-то в этом роде. Свобода очень важна для меня, если ей нужно будет снова поехать… даже не знаю, не уверен, что второй раз я поступлю так же и отпущу ее.

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