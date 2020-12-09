Маск посоветовал руководителям меньше увлекаться PowerPoint и собраниями 3 9.12.2020, 10:41

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Илон Маск

Самое главное — улучшение качество продукта.

Руководители многих американских компаний слишком много времени тратят на собрания и презентации и слишком мало — на улучшение качества продукта, который производят, считает основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Об этом он заявил на ежегодном саммите совета руководителей The Wall Street Journal, пишет РБК.

«Уделяют ли руководители корпоративной Америки достаточно внимания улучшению продукта? Я думаю, ответ — нет. <...> Тратьте меньше времени на финансы, проводите меньше времени в комнатах для собраний, тратьте меньше времени на PowerPoint и больше на попытки сделать ваш продукт настолько замечательным, насколько это возможно», — заявил Маск.

Бизнесмен подчеркнул, что компания сама по себе не имеет ценности, а важна лишь в той степени, в какой эффективно распределяет ресурсы для создания товаров и услуг.

Глава Tesla заявил, что, вместо того чтобы зацикливаться на таблицах, руководители должны посещать производство и больше взаимодействовать с клиентами. Он также подчеркнул, что инновации часто связаны не с какой-либо прорывной идеей, а с фокусом на постоянное совершенствование.

«Просто будьте абсолютными перфекционистами в отношении продукта, который производите, или услуг, которые предоставляете. Если вы их не любите, не ждите, что другие будут», — заявил предприниматель.

По словам Маска, выработка мышления, ориентированного на продукт, — это навык, которому можно научиться.

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