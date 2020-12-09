Портал kyky.org и ссылка на его Telegram-канал в браузере заблокированы на территории Беларуси 1 9.12.2020, 18:29

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иллюстрационное Фото: gomel.today

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Портал kyky.org перестал открываться у некоторых пользователей из Беларуси. Так, при попытке зайти на ресурс через byfly появляется надпись «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации». У абонентов же других операторов ресурс пока может открываться, сообщает tut.by.

Действительно, адрес этого ресурса попал в список ресурсов ограниченного доступа БелГИЭ (напомним, что список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров).

Также в черный список попала ссылка на Telegram-канал издания. Напомним, нельзя заблокировать лишь один канал в мессенджере: в итоге заблокируется весь домен (что, видимо, и произошло в конце ноября).

Само издание написало у себя в Telegram-канале следующее: « Друзья! Про домен KYKY.org на какое-то время можно забыть — он слишком понравился Мининформу, и тот забрал его себе. Теперь мы находимся на домене KYKY.media — и просим вас рассказать всем об этом переезде».

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