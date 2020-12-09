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Криптовалюта сооснователя Apple за сутки подорожала еще на 100%

  • 9.12.2020, 18:37
  • 1,135
Криптовалюта сооснователя Apple за сутки подорожала еще на 100%
фото: rbc.ru

Блокчейн-проект Efforce, совладельцем которого является Стив Возняк, неделю назад представил свой токен WOZX.

За последние сутки токен WOZX подорожал более чем на 100% и теперь стоит $2,9. Цена криптовалюты начала стремительно расти на фоне добавления на новую биржу — Bithumb, состоявшегося сегодня, 9 декабря. До этого монета торговалась только на небольшой бирже HBTC и децентрализованной платформе Uniswap. На последней курс актива во время сегодняшнего роста в моменте поднимался до $5, передает РБК.

Токен WOZX был представлен блокчейн-проектом Efforce в начале декабря. Его совладелец — Стив Возняк, который в 1976 году основал корпорацию Apple совместно со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном. Стартап разрабатывает платформу, которая поможет компаниям внедрять «зеленые» решения по модернизации энергетической отрасли.

Впервые криптовалюта появилась на бирже 3 декабря. Сразу после открытия торгов курс WOZX взлетел с $0,1 до $1. Всего с момента первичного листинга актив подорожал на 2800%.

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