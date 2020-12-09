закрыть
9 декабря 2020, среда, 21:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минфин США расширил санкции по «акту Магнитского»

3
  • 9.12.2020, 19:38
  • 4,676
Минфин США расширил санкции по «акту Магнитского»

Соединенные Штаты внесли еще три физлица и три организации в список санкций.

Соединенные Штаты внесли еще три физлица и три организации в список санкций в рамках глобального «акта Магнитского». Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.

Под санкции попал Ван Куок-кой по прозвищу «Сломанный зуб», бывший лидер гонконгской триады «14К», считавшейся самой крупной триадой в мире. Он был приговорен по нескольким статьям в 1999 году и освободился в 2012 году. В 2017 году занялся криптовалютным бизнесом.

Кроме того, в санкционном списке США оказался бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Кыргызстана Райымбек Матраимов. Также под санкции попал либерийский политик Гарри Варни Гбото-Намби Шерман.

Ограничения введены также против трех организаций: Dongmei Investment Group Co., Limited из Гонконга; Китайской культурной ассоциации Ханг-Мун из Палау; Всемирной ассоциации истории и культуры Хунмэнь, председателем которой является Ван Куок-кой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич
Потому что партизаны
Потому что партизаны Владимир Халип
Санкции должны быть сильными и чувствительными
Санкции должны быть сильными и чувствительными Татьяна Новикова
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров Григорий Меламедов