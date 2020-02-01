Конституционная ловушка: что Кремль приготовил для Лукашенко? 38 Леонид Фридкин

1.02.2020, 8:34

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Москва ждет, пока «клиент дозреет».

Уж кому-кому, а белорусам не пристало удивляться по поводу конституционных перетрясок у соседей. Мы такое уже пережили еще в 90-е. Живем с этим по сей день и планируем снять сиквел. Так что нам увлекаться российским римейком ни к чему, несмотря на некоторые его отличия от оригинала.

Отличия, конечно, есть – как же без них. Но в «сухом остатке» все органы российской власти тоже завязываются в тугой монолитный узел, главная веревочка которого надежно наматывается на кулак одной персоны. Не столь важно, как его титуловать: председатель Госсовета, верховный лидер, первый консул, великий питон, или импера…, ну с этим торопиться не будем. Все зависит от полномочий, приписанных органу, который возглавит Путин, чтобы пожизненно править и контролировать все и вся.

Это не «почетная пенсия», как наивно полагают некоторые комментаторы. Это абсолютная власть.

Да здравствует самодержавие

Система не столь уж оригинальна и по-ордынски феодальна. Вместо «сената» – Совета Федерации – образуется госсовет из региональных князей и бояр, назначаемых Путиным. Госдума будет «утверждать» выдвинутого Путиным премьера и министров, чьи кандидатуры формально прямо предложит премьер, но, несомненно с благословения тоже Путина. Останется и пост президента, но с существенно урезанными полномочиями. В самой Госдуме будут сидеть отобранные с согласия Путина депутаты, послушно штампующие законы и решения, поступающие от президента или из новоиспеченного госсовета. При этом региональные и муниципальные власти практически полностью лишаются автономности. Так что от федерации не остается ничего, кроме названия. То есть, вертикаль власти, надстраивается еще одним этажом с тем же шефом и новым штатом вершителей его воли. При этом все элементы системы призваны уравновешивать друг друга исключительно в целях обеспечения лояльности к верховной власти и ее устойчивости.

Аналоги этой схемы известны со времен древнего Рима – Сулла, а позднее – Октавиан и его преемники правили точно также. Из новейшей истории Кремль явно позаимствовал кое-что в Казахстане и Беларуси, а еще больше – в Иране. Уж больно обещанный госссовет напоминает совет аятолл во главе с верховным лидером. Вполне конкретным, пожизненным и безальтернативным. Его повеления будут выполнять 1-2 срока послушный президент и компетентный, эффективный технократический премьер-министр. Справятся – получат благословение на продолжение карьеры. Не осилят или окажутся шибко амбициозными – получат пинка. Политтехнологии обкатанные, проверенные, могут крутиться достаточно долго.

Подчеркнуто клоунский состав команды, назначенной переписывать конституцию, наглядно демонстрирует, насколько российские власти намерены игнорировать все правовые нормы и как далеко готовы зайти.

Пряник за молчание

Купить молчаливое согласие российской публики Путин пытается обещаниями всех благ – от бесплатного питания в школах и бесперебойного интернета до радикального улучшения здравоохранения и образования, премий за деторождение и прощения долгов по ипотеке. Эдакий новый общественный договор: я вам кое-что из того, что разрушал и чего лишал вас 20 лет, а вы мне – всепокорнейшее подчинение на всю оставшуюся жизнь. Новоиспеченному премьеру остается только изыскать требуемые миллиарды и как-то уберечь их от разворовывания. Впрочем, если через 5 – 10 лет выяснится, что с абяцанками получилось то же, что с пресловутыми национальными проектами, облом спишут на происки коварного запада, тяжкое наследие лихих 90-х и бедствия войны. Заодно и 80-90-летие победы отпразднуют.

Некоторые уже обрадовались очередным посулам – места на ушах для популистской лапши всегда предостаточно. Кто-то, наверно, даже поверит заявлению Путина о том, что высшей ценностью для него были и остаются права и свободы граждан. Те, по чьим ценностям прошлись росгвардейские дубинки и «басманное правосудие», наверняка тоже умилились.

Остается окончательно зачистить политическое поле, чтобы оно не зарастало протестными настроениями и опасными смутьянами. Но это уже дело силовиков – они-то в любом случае в накладе не останутся.

Контрольный выстрел – норма о 25-летнем непрерывном проживании в России претендента в президенты РФ. Это отрезает всех, кто за время правления Путина учился, жил и работал за рубежом – прежде всего, Навального, который когда-то учился в Йеле, и всех политэмигрантов.

Кстати, после реформы сам Путин, если пожелает, вполне сможет и президентом еще на 2 срока остаться. Достаточно объявить, что нынче в России новая конституция, а потому 2 срока надо отсчитывать с нового «нуля». Конституционный суд (Путиным же назначенный) подтвердит конституционность этих действий, а избирком обеспечит всенародное волеизъявление. Помнится, кое-кто такое уже делал – и отлично прокатило.

А нам-то что с этого?

Теперь у некоторых белорусских «икспердов» новые галлюцинации. Типа, если обитатели Кремля нашли комбинацию сохранения власти своего автократора, то им интеграция больше ни к чему, «союзное государство» вернут на дальнюю полку. Стало быть, можно расслабиться и не волноваться за суверенитет.

Было бы забавно, если бы в Москве вдруг сделали вид, что никакие программы интеграции их более не интересуют. Помнится, три поросенка так же радовались, что волк считает их худосочными.

Действительно, о важности «дорожных карт» никто не поминал, но о неактуальности тоже. И на устраивающие Минск цены на энергоносители и тарифы на транзит в Москве никто не соглашался. Но, как только новое российское правительство освоится в новых кабинетах, в числе первых вопросов окажется разборка с нашим суперэкологическим налогом на транзит нефти. А затем придет очередь всех не подписанных в прошлом году интеграционных «карт», итогом которых должно стать полное подчинение Беларуси в экономике, а следом и в политике. Даже без формального поглощения.

Отказаться от обсуждения этих перспектив минские власти не смогут. Беларуси по-прежнему необходимы российские нефть, газ, кредиты и рынки. Но со сменой правительства РФ переговорные позиции у белорусов не усилились. Поскольку опытный налоговик Мишустин, считать умеет получше дилетанта Медведева, он будет орешком покрепче. Не подарком окажутся и новые министр финансов с главой Минэкономразвития РФ. Особенно, если последним станет приснопамятный Бабич, наверняка поднаторевший в бухгалтерских делах после изгнания из Минска.

С альтернативными поставками пока не клеится. Нефти в мире полно, но не по халявным ценам. Поэтому на белорусский SOS по поводу импорта нефти соседи откликнулись по-всякому. Казахстан готов продавать нам нефть, если ему это будет «экономически выгодно». С какой суммы выгода начнется министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев пока не сказал, но вряд ли это будет сильно дешевле мировой цены. При этом еще придется договариваться с Россией о транзите казахстанской нефти через ее территорию. А тут возможны всякие сюрпризы.

На поставки из Азербайджана через Украину тоже особо не стоит рассчитывать. Этот вариант уже как-то пытались реализовать, но он оказался невыгоден.

Поляки откровенно заявили, что реверс нефти по «Дружбе» невозможен. Это печально, но, по крайне мере честнее, чем обещания с заведомо невыполнимыми обстоятельствами.

Так что Путину и новому российскому правительству остается только подождать, пока белорусские НПЗ не окажутся на грани остановки, бюджет – с огромной дырой, заправки – без бензина, а экономика – на грани краха. У них даже появляется новый повод для проволочек. Дескать, у нас тут такое творится, старое начальство уволено, новое еще не в курсе. Зайдите через месячишко-другой по всем вопросам.

Тогда и лягут на подпись все дорожные карты – 30 и еще одна. Да и с чего кто-то вообразил, что вся эта «углубленная интеграция» затевалась лишь как один из вариантов продления власти Путина или экономии на «братской помощи»? Все гораздо серьезнее. В действиях Кремля в последние годы явственно видны реваншистские устремления. Империя никуда не делась – она стоит у рубежей своих бывших колоний и бредит их возвратом под свой скипетр. Если не целиком, то по кускам, явно или гибридно. Так что если расслабиться и выдохнуть, вдохнуть потом можно не успеть.

О том, насколько серьезны имперские амбиции Кремля, свидетельствует одно из ключевых заявлений путинского послания: намерение объявить верховенство национального законодательства над международным. Полагаю, дело не ограничится внутренним употреблением. Во внешних делах все будет еще серьезнее.

Как Европа с Америкой будут охреневать от игнорирования Россией всяких конвенций и соглашений – их буржуйские проблемы. Мы-то что делать будем?

Если на территории РФ российское законодательство получит приоритет над всеми межправительственными соглашениями, то какова цена нормативной базы СНГ и Евразийского экономического союза, включая договор о ЕАЭС и любые решения ЕЭК? Если принцип pacta sunt servanda в России перестает признаваться, кто поручится, что не сегодня-завтра «бешеный принтер» не выплюнет законы, в труху разрушающие любые договора – какими бы они ни были. Тут уже не до интеграции, равных условий и прав. Как вообще иметь дело с соседом, который никаких правил не признает?

Наиболее очевидный выход – поступать аналогично. Но для этого нужны достаточные ресурсы и надежные союзники. А о накоплении первых и диверсификации вторых наши власти вовремя не позаботились…

Леонид Фридкин, lfriedkin.com