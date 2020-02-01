Что изменилось в Беларуси с 1 февраля 3 1.02.2020, 9:57

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Новшества скажутся на кошельке белорусов.

Naviny.by собрали основные изменения, которые вступили в силу 1 февраля 2020 года.

«Увеличен» бюджет прожиточного минимума

Новый БПМ в среднем на душу населения теперь равен 239,87 рубля.

Это на 8,04 рубля (3,5%) больше, чем старый норматив, который действовал с ноября 2019 года.

БПМ также устанавливается по основным социально-демографическим группам.

Для трудоспособного населения он утвержден в размере 265,91 рубля (рост на 8,05 рубля), для пенсионеров — 184,20 рубля (рост на 6,41 рубля), студентов — 232,83 рубля (рост на 8,03 рубля).

Для детей в возрасте до 3 лет БПМ составил 155,64 рубля (рост на 6,01 рубля), от 3 до 6 лет — 212,79 рубля (рост на 7,63 рубля), от 6 до 18 лет — 260,48 рубля (рост на 9,29 рубля).

Новые размеры БПМ будут действовать по 30 апреля 2020 года.

Повышены цены на сигареты

Меньшего всего с 1 февраля подорожала марка «Корона» (на 3–4 копейки), а больше всего — Camel Black (на 35 копеек).

Цены на сигареты марок Pall Mall и Rothmans увеличились на 5 копеек. А Kent, Bond, Vogue и Dunhill стали дороже на 10 копеек. Но есть и исключения: Pall Mall Demi Purple и Rothmans Demi Click Coral выросли в цене на 15 копеек, а Kent Mix Red Breeze подорожал на 5 копеек.

Сигареты марки L&M подорожали на 15 копеек, Davidoff — на 20 копеек. Такой вид сигарет как LD Club Compact Blue стал дороже на 30 копеек.

При этом с 1 февраля цена некоторых сигарет снизилась на 1 копейку — это Marlboro Gold и Marlboro Red.

Традиционно в продаже появились новые сигареты. К примеру, Sobranie Evolve Gold по цене 3,25 рубля за пачку.

Подняты пошлины на нефть

Правительство решило увеличить с 1 февраля экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть теперь составляет 78,5 доллара за тонну, тогда как раньше она была 77,2 доллара.

Пошлина на сырую нефть составила 78,5 доллара за тонну (ранее 77,2 доллара), на прямогонный бензин — 43,1 доллара за тонну (ранее 42,4 доллара), на товарные бензины — 23,5 доллара за тонну (ранее 23,1 доллара), на легкие, средние дистилляты — 23,5 доллара за тонну (ранее 23,1 доллара).

Ставки экспортной пошлины на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла тоже выросли — до 23,5 доллара за тонну (раньше 23,1 доллара).

Примечательно, что ставки этих пошлин уже менялись в 2020 году, но тогда правительство, наоборот, их снизило.

Шенгенские визы дорожают до 80 евро

В воскресенье, 2 февраля, вступит в силу новый Визовый кодекс Евросоюза. В результате стоимость шенгена вырастет с нынешних 60 до 80 евро.

Для белорусов такое увеличение будет временным — предположительно, до 1 июня, когда начнет действовать соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью. По этому документу визовый сбор снизится для граждан Беларуси с 80 до 35 евро.