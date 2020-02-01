Госсекретарь США Майк Помпео прилетел в Минск 14 1.02.2020, 10:44

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Фото: US Embassy in Belarus

Это первый визит руководителя Госдепа США в Беларусь с 1994 года.

Госсекретарь США Майк Помпео прилетел в Минск. Об этом сообщает посольство США в Беларуси.

Напомним, это первый визит руководителя Госдепа США в Беларусь с 1994 года.

В Минске у Помпео запланированы две встречи — с Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем. Среди тем, которые Госсекретарь может обсудить, есть и возвращение послов, и санкции, и поддержка суверенитета Беларуси со стороны США, сообщает tut.by.

Накануне лидеры белорусских оппозиционных партий обратились с письмом к Майку Помпео. В своем обращении к госсекретарю США оппозиционные политики обратили внимание на важность честных выборов и призвали его помнить об обязанностях Вашингтона по Будапештскому меморандуму. Обращение на английском языке было передано через посольство США в Минске.