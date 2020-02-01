Лукашенко: Какое счастье, что мы выбрали курс на дружбу с Китаем 35 1.02.2020, 11:10

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Диктатор назвал Китай своим приоритетом.

Лукашенко рассчитывает на «прорыв» в отношениях Беларуси с Китаем. Об этом он заявил сегодня, назначая послом Беларуси в КНР Николая Снопкова, который до настоящего времени занимал пост замглавы его администрации, передает БелТА.

«Китай - это серьезный приоритет нашей страны. Мы все больше и больше опираемся на помощь и поддержку Китая. Не только в строительстве перспективных предприятий в нашей стране, кредитовании, но и рынок Китай открыл для нас на столько, на сколько мы можем туда войти. И Николай Геннадьевич контролировал, очень хорошо знает это направление. И я, откровенно говоря, рассчитываю, что мы осуществим настоящий прорыв в течение вашей работы. Важен результат», - заявил белорусский диктатор.

«Думаю, что на следующей неделе вы еще серьезно поработаете у нас в администрации. Мы с вами еще переговорим. Я обещал, что встретимся. Вы изложите свою позицию о работе в Китае. Может, какие-то вопросы ко мне будут. То есть мы на следующей неделе обсудим все вопросы, когда вы проанализируете ситуацию на китайском направлении», - отметил правитель.

Лукашенко подчеркнул, что стоят важные задачи по развитию отношений с дружественным Китаем. «Я просто порой думаю, все-таки это счастье для нас, что мы в свое время правильно выбрали курс на дружбу с Китаем, когда Китай не был еще таким, какой он есть сейчас. Тогда он только на ноги вставал. Но там надо работать. Упиваться своими успехами нельзя. Надо очень серьезно работать», - акцентировал внимание диктатор.