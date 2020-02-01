Опубликованы новые тарифы на транзит российской нефти по Беларуси 1 1.02.2020, 11:18

4,208

Что поменялось?

Постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси о тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам на территории республики официально опубликовано в субботу на национальном правовом интернет-портале страны, сообщает interfax.by.

Согласно документу, тариф на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам "Гомельтранснефть Дружба", расположенным на территории республики, по маршрутному направлению "Унеча (Высокое) - Адамова Застава" с 1 февраля составляет 365,37 росс. Руб.ля за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость), "Унеча (Высокое) - Броды" - 156,93 росс. рубля.

Как сообщили накануне в МАРТ, ведомство в плановом порядке повысило тариф на транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на 6,6% с 1 февраля 2020 года.

"Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь принято постановление ..., которым в плановом порядке установлены новые тарифы на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь", - отмечалось в сообщении.

Постановление МАРТ вступает в силу с 1 февраля 2020 года.

В МАРТ также заявили, что "в ходе состоявшихся переговоров между министерством антимонопольного регулирования и торговли и Федеральной антимонопольной службой России, несмотря на ранее достигнутые договоренности о необходимости компенсации потерь ОАО "Гомельтранснефть Дружба", предложения МАРТ поддержаны не были". "Таким образом, стороны не договорились о размерах повышения тарифов, о чем был составлен и подписан протокол разногласий", - отмечается в сообщении.

В результате МАРТ повысил тариф на прокачку нефти на 6,6% согласно методике изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, которая была утверждена в январе 2010 года Минэкономики Беларуси и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации.

"Размер повышения тарифов определен исключительно в соответствии с требованиями методики как среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год в размере 3,6%, увеличенный на 3 процентных пункта", - поясняется в сообщении.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович ранее констатировал, что переговоры с ФАС России завершены и Беларусь не смогла добиться сверхпланового роста тарифа на транзит нефти. В результате с 1 февраля стоимость прокачки вырастет только на 6,6%.

При этом концерн "Белнефтехим" неоднократно заявлял о необходимости опережающего роста тарифа на транзит нефти с учетом необходимости полной компенсации недополученных в 2019 году доходов из-за снижения загрузки МН "Дружба" в связи с поставками "грязной" нефти.

"Заявленный ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 2020 год уровень роста тарифов на транспортировку учитывает необходимость полной компенсации недополученных доходов", - сказал Рыбаков в интервью ведомственному журналу "Вестник Белнефтехима".

Он сообщил, что по итогам 2019 года объем транспортировки нефти ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (оператор белорусского участка МН "Дружба") составил 62,96 млн тонн (в том числе поставка на белорусские НПЗ 17,6 млн тонн - ИФ), что на 9,6% меньше уровня, предусмотренного бизнес-планом. "На объемы в том числе повлияло замещение европейскими НПЗ части российской нефти альтернативными поставками", - отметил Рыбаков.

Беларусь предлагала повысить тариф на транзит российской нефти в 2020 году, по неподтвержденным данным - на 16,6%.

В течение 2019 года Беларусь неоднократно выступала с предложением повысить тариф на 21,7% как до форс-мажора на МН "Дружба", так и после него. Однако российская сторона согласилась на увеличении тарифов на транспортировку нефти по участкам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" только на 3,7% с 1 сентября 2019 года.

Транзитный поток нефти из РФ по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам филиала "Новополоцк" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.

"Гомельтранснефть Дружба" 19 апреля прошлого года столкнулась с поставкой в Беларуси. по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти, из-за этого упал объем транзита нефти по территории Беларуси и доходы оператора нефтепровода.