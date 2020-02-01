Коронавирус пришел в Россию: последние подробности 10 1.02.2020, 11:41

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Фото: Андрей Любимов / РБК

Что происходит с заболевшими в Тюменской области и Забайкальском крае?

Первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в России 31 января, спустя месяц после того, как в Китае новым вирусом заболел первый человек, сообщает РБК.

Заболевшие выявлены в Тюменской области и Забайкальском крае.

Оба заболевших — граждане Китая. Сейчас они находятся на лечении и полностью изолированы.

Медики не выявили признаков заражения коронавирусом у учащихся, контактировавших с заболевшей студенткой из Китая в Тюменской области.

С 1 февраля будет закрыто авиасообщение между Россией и Китаем, за исключением регулярных рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярных рейсов «Китайских авиалиний» в Шереметьево. Все эти рейсы будут приниматься в отдельном терминале аэропорта.

Готовится постановление правительства о запрете рабочих виз для граждан Китая.

Для граждан Китая также ограничено пересечение границы России с Монголией.

Россияне будут эвакуированы из города Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка вируса, и провинции Хубэй. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, сейчас там находятся 314 граждан России. Если они согласятся вернуться, то будут помещены в карантин на две недели.

Граждане Китая с видом на жительство в России, а также граждане Белоруссии, у которых есть такой документ, будут проходить карантин при въезде в Россию через пункты пропуска на Дальнем Востоке.

Ситуация в мире

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая к 31 января подтверждены 9816 случаев заболевания коронавирусом, 9692 из них — в Китае.

Умерли 249 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Италия первой из европейских стран объявила режим ЧС, который продлится как минимум полгода.

Вслед за ней режим чрезвычайной ситуации в стране объявили власти США

Что это за вирус

Коронавирус 2019-nCoV — один из семи коронавирусов, которые вызывают заболевания у людей.

Передается воздушно-капельным и контактным путем.

Вирус проявляется респираторными симптомами: лихорадкой, кашлем, одышкой, болью в мышцах и грудной клетке. При осложнениях может вызвать пневмонию и почечную недостаточность.

Меры предосторожности

Рекомендации по снижению риска заражения новым коронавирусом выпустила ВОЗ:

часто мыть руки с мылом или обрабатывать средством на основе спирта;

при кашле и чихании прикрывать рот и нос локтем или тканью, которую затем следует выбросить;

избегать тесного контакта с людьми, у которых есть жар или кашель;

не есть сырые или недоготовленные продукты животного происхождения.

Роспотребнадзор рекомендовал избегать рукопожатий.