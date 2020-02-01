Экономист: В поставках американской нефти в Беларусь больше вопросов, чем ответов 23 1.02.2020, 16:23

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Есть ли экономическая целесообразность?

Эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Татьяна Маненок прокомментировала tut.by, возможные поставки американской нефти в Беларусь.

— Технологически американская нефть нас ничем не удивит: она такая же, как норвежская, сирийская и многие другие, наши заводы после модернизации в состоянии ее перерабатывать. По качеству она лучше, чем российская сорта Urals, в которой много серы, — и для поставок на экспорт нам, конечно, лучше производить нефтепродукты максимально высокого качества из нефти максимально высокого качества.

Но пока в поставках американской нефти на белорусский рынок больше вопросов, чем ответов. За сколько нам предложат ее покупать? Мы же знаем, что никогда цена на нефть не устанавливалась административным образом ни одним политическим деятелем. Как будут доставлять: танкерами — и по железной дороге? Какова, в конце концов, будет финальная цена нефтепродуктов для внутреннего рынка и на экспорт после переработки американской нефти? Будет ли она конкурентоспособна? Есть ли экономическая целесообразность?

Пока мы ничего этого не знаем.

Я бы не стала рассматривать американскую нефть как серьезную и системную альтернативу российской, но пробовать, тестировать и прорабатывать различные варианты поставок нефти, считаю, мы должны — и это один из вариантов.