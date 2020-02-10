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Российским ученым разрешили контакты с иностранцами

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  • 10.02.2020, 18:08
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Российским ученым разрешили контакты с иностранцами

Ранее им запрещали оставаться с иностранцами наедине.

Прошлогодний приказ, которым вводились ограничения на контакты российских ученых с иностранными, больше не действует. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник министр образования и науки России Валерий Фальков.

"Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки", – цитирует министра "РИА Новости".

В августе прошлого года газета "Троицкий вариант" опубликовала фрагменты приказа Министерства образования и науки, в котором ужесточились правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами. Согласно документу, с ними запрещено оставаться наедине, их визиты нужно согласовывать заранее с правительством, иностранным ученым предлагается запрещать пользоваться мобильными телефонами, видеокамерами и биноклями на территории российских научных учреждений. Приказ был подписан 11 февраля, но разослан по организациям в июле 2019 года.

Российская академия наук (РАН) называла приказ противоречащим целям национальных проектов "Наука" и "Образование", а изложенные в нем рекомендации – "нелепыми". Общее собрание РАН призвало министерство отменить документ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил тогда, что приказ Минобрнауки "выглядит как перебор".

В ведомстве утверждали, что он носит рекомендательный характер.

В 2018 году по обвинению в разглашении гостайны был арестован 74-летний физик Виктор Кудрявцев. Его обвиняют в передаче в Брюссель данных о гиперзвуковых технологиях. Ученый вину отрицает и настаивает, что обвинения строятся на санкционированном государством научно-техническом сотрудничестве. По делу Кудрявцева уже обвинены трое других научных сотрудников.


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