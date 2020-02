Видеохит: Блогер сыграл популярную песню в Microsoft Excel 12.02.2020, 11:23

1,004

Саму мелодию автор написал в отдельному музыкальном редакторе.

YouTube-блоге Дилан Толчиф сыграл популярную песню Take On ME группы a-ha через таблицы Microsoft Excel, сообщает liga.net.

Творчеством он делится на своем YouTube-канале. Таблица Excel выступила в качестве Midi-контроллера (устройства, преобразующего любой физический процесс в набор цифровых команд формата MIDI- ред.), который запускает звуки ударных в определенной последовательности.

Саму мелодию автор написал в отдельному музыкальном редакторе. Но последователь нот задал именно в Excel. Музыкант думал, что записывает новый трек, но на самом деле лишь сделал "звуковую дорожку в офисной программе".

Как рассказал Толчиф, между форматом электронной таблицы на основе ячеек и музыкальными аппаратами для воспроизведения музыки в формате "midi" есть сходства. В его драм-машине музыку можно запускать, опуская ячейку в таблице в соответствующее окно. Также можно регулировать скорость воспроизведения и шага бита. Всего можно запустить до четырех последовательностей.

Электронная таблица не генерирует звук, но может отправлять данные на любое другое устройство. По умолчанию музыка идет в звукозаписывающую программу Microsoft - GS Waveta.