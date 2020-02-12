Глава разведки Норвегии: Истребители у России подкачали 2 12.02.2020, 12:01

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У Кремля также нет ни одного авианосца в рабочем состоянии.

Утром в понедельник, 10 февраля, глава норвежской разведки генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде (Morten Haga Lunde) в докладе в Военном сообществе Осло рассказал о том, как постоянно углубляется сотрудничество между Китаем и Россией, двумя странами, представляющими собой самую серьезную угрозу Норвегии, пишет издания Aftenposten (перевод — inosmi.ru).

А вечером глава разведки в подробностях сообщил о сильных и слабых сторонах российских вооруженных сил.

По словам Хага Лунде, именно в прилегающих к Норвегии районах в первую очередь отмечается значительное развитие российских вооруженных сил. Россия продолжает восстанавливать военные базы и гражданские пункты их поддержки вдоль всего арктического побережья.

Вот как Мортен Хага Лунде описывает усилия россиян по наращиванию вооружений в ближайших к Норвегии районах:

— Ведется активная деятельность на Кольском полуострове, а также в Баренцевом море и на его побережьях.

— Кроме Кольского полуострова, системы береговой обороны развернуты на Земле Франца-Иосифа и Новосибирских островах.

— Норвегия собирается обзавестись 52 истребителями F-35, снабженными технологиями, которые затрудняют их обнаружение с помощью радара. Россия в ответ увеличила количество новых радаров более дальнего радиуса действия.

— В Арктике восстановлены несколько аэродромов с новыми взлетно-посадочными полосами с прочным покрытием. По данным разведки, из Нагурского на Земле Франца-Иосифа Россия может руководить истребителями и стратегическими самолетами над Северным Ледовитым океаном.

— С востока Россия способна практически полностью перекрыть Северный морской путь с Новосибирских островов.

«Самая долгая известная миссия»

Особое внимание Мортен Хага Лунде обратил на новые подводные лодки России.

Некоторые из них, например, лодки класса «Борей-А», — первые новые стратегические подводные лодки, разработанные со времен холодной войны.

Выделяются также подлодки проекта 885 «Ясень». Они оборудованы крылатыми ракетами большой дальности, которые могут поражать цели как на море, так и на суше, даже если пуск осуществляется из-под воды.

Как сообщил Хага Лунде, одна из российских подлодок этого класса недавно выполнила уникальную операцию.

«Подлодка вернулась в порт несколько недель назад после самой долгой подводной миссии за всю историю подводных лодок. Операция проходила глубоко в Атлантическом океане», — сказал глава разведки.

По его словам, это может угрожать морским маршрутам западных государств, группам авианосцев и важным наземным объектам.

Но есть у России и слабости

«Несмотря на высокую активность, у российских вооруженных сил есть и весьма слабые места», — сказал Мортен Хага Лунде.

«Во-первых, Россия по-прежнему отстает от Запада, что касается истребителей. Во-вторых, у России есть проблемы с организацией современных контрольно-командных систем. И в-третьих, российские надводные корабли устарели. Строительство новых больших кораблей затруднено, вероятно, из-за значительных экономических сложностей, — объяснил он. — Например, у России нет ни одного авианосца в рабочем состоянии».