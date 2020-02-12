После Гарри: морскую пехоту Британии возглавит 69-летняя тетя принца 12.02.2020, 12:47

Принцесса Анна станет первой женщиной, которая получит звание генерал-капитана.

После решения о самостоятельной жизни принц Гарри лишится должностей и почетных воинских званий в армии Великобритании. Уже известно, что один из постов займет его тетя. Принцесса Анна станет первой женщиной, которая получит звание генерал-капитана морской пехоты, пишет gazeta.ru.

Принц Гарри готовится передать свои обязанности другим членам королевской семьи, которых полностью лишится в начале весны. В частности, кто-то должен будет принять на себя армейские звания и должности, которые занимал внук английской королевы. Недавно издание Sunday Times выяснило, что звание генерал-капитана военно-морской пехоты получит принцесса Анна, 69-летняя дочь Елизаветы II. Она станет первой женщиной, занявшей этот пост.

Почетные звания и посты в британской армии, которые получают члены королевской семьи, имеют, скорее, церемониальное значение — дети и внуки Елизаветы II могут возглавлять на военных парадах колонны соответствующих родов войск и участвовать в мероприятиях, однако реальных решений они не принимают. Главнокомандующим Вооруженных сил Великобритании считается Елизавета II, однако это не значит, что она в реальности распоряжается британскими войсками.

Генерал-капитаном военно-морской пехоты принц Гарри стал в 2017 году — эта роль перешла ему от деда, герцога Эдинбургского, когда тот принял решение в 96 лет уйти на пенсию.

Daily Mail отмечают, что сам принц Филипп склонялся к тому, чтобы передать честь возглавить морских пехотинцев после принца Гарри своей дочери, принцессе Анне. Предполагается, что это станет вдохновляющим примером для женщин, которые хотят делать карьеру в рядах Вооруженных сил.

Принцесса Анна уже носит несколько воинских званий. Она — полковник 6-го батальона Королевского полка Шотландии, главнокомандующий военно-морских сил Канады и почетный королевский полковник офицерского учебного корпуса Университета Эдинбурга. Кроме того, под ее патронажем находятся несколько ветеранских организаций и музеев Вооруженных сил.