Белый дом переведет $3,8 миллиарда долларов на строительство «стены Трампа» 1 14.02.2020, 11:26

Для этого проводится бюджетный маневр.

Администрация Трампа объявила о переводе 3,8 млрд долларов в рамках недавно принятого закона об оборонном бюджете на финансирование строительства стены на границе между США и Мексикой, сообщает «Голос Америки».

Деньги из бюджета Пентагона, первоначально предназначавшиеся на содержание Национальной гвардии, закупку самолетов и кораблестроение, будут переведены в строчку расходов на борьбу с контрабандой наркотиков. Это позволит осуществить финансирование строительства стены.

Бюджетный маневр, информация о котором была раскрыта в документах, предоставленных законодателям, был жестко раскритикован конгрессменом Маком Торнберри, главным республиканцем в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам. Демократы также подвергли трансфер критике, однако президент Трамп в прошлом году смог осуществить точно такой же «маневр» без всяких последствий.

«Конгресс обладает конституционными полномочиями для того, чтобы определять, как расходуются средства на оборону. Сегодняшнее перепрограммирование противоречит конституционным полномочиям Конгресса», - говорится в заявлении Торнберри.

Менее чем два месяца назад президент подписал законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет. Против законопроекта выступали законодатели от обеих партий, расстроенные тем, что средства, предназначавшиеся на реализацию популярных проектов на военных базах, пойдут на строительство стены.

На этот раз Пентагон изъял 1,3 млрд долларов, которые первоначально предназначались на закупку оборудования для Национальной гвардии и закупку дополнительных самолетов типа F-35 и V-22. Кроме того, руководство Минобороны отменило финансирование десантного корабля, строящегося на верфи в Миссиссипи и экспедиционного быстроходного грузового судна, строящегося в Алабаме, в поддержку которых выступал сенатор-республиканец Ричард Шелби, председатель Комитета по ассигнованиям.

«Сегодня [Трамп] ограбил нашу Национальную гвардию, чтобы заплатить за свою разорительную стену», - заявил сенатор-демократ Патрик Лихи.