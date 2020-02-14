Марюс Лауринавичюс: Не верю, что самолет Пригожина появился в Вильнюсе случайно 1 14.02.2020, 12:02

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Марюс Лауринавичюс

Пока у власти режим Путина, Кремль будет вмешиваться в жизнь соседей.

Несколько дней назад в аэропорту Вильнюса появился частный самолет Евгения Пригожина, доверенного лица президента России Владимира Путина. Сам Пригожин находится в санкционном списке США. В свою очередь, литовская контрразведка подготовила рапорт, в котором говорится об угрозах национальной безопасности. Об этом корреспондент Charter97.org поговорил с Марюсом Лауринавичюсом, старшим аналитиком Вильнюсского института политического анализа.

- Несколько компаний, которые принадлежат Евгению Пригожину занимались вмешательством в выборы в США в 2016 году, а его самолет, который находится в санкционном списке, приземлился в вильнюсском аэропорту для ремонта.

- Сегодня все заинтересованные лица утверждают, что ни о каком ремонте не могло идти речи. Никто не хочет признаться в намерении взять на ремонт самолет Пригожина. Официальная версия, которой придерживаются компании – самолет прилетел на ремонт сам по себе, а когда приземлился, никто не захотел его брать. Лично мне такие оправдания кажутся сказками. Я негативно оцениваю визит самолета господина Пригожина в Литву. Думаю, что его судну вообще стоило запретить пересекать воздушное пространство нашей страны. Вся эта история - один из примеров того, что в Литве все еще плохо понимают масштабы угрозы, которая надвигается на нашу страну со стороны Москвы.

- То есть предприниматели и бизнесмены из Литвы все еще не понимают, или не хотят понимать, что происходит на самом деле, когда они начинают пробовать вести дела с Россией?

- По крайней мере, часть из них понимает. Возвращаясь к истории с самолетом Евгения Пригожина, повторюсь, я не верю в сказки о его случайном появлении. Очевидно, что какая-то компания намеревалась взяться за его ремонт.

- Недавно появился рапорт департамента внутренней безопасности Литвы. Угрозы, о которых в нем говорится остаются те же?

- Здесь ничего не изменилось, в рапорте снова упоминается растущая угроза со стороны Китая, в новом отчете об этой угрозе говорится больше, чем в прошлогоднем рапорте. По моему мнению, наши службы понимают, что кроме Кремля нам грозит также «внимание» со стороны Пекина. Надеюсь, что наши политики наконец-то начнут более серьезно относиться к тому, что им сообщают спецслужбы.

- В этом году в Литве пройдут выборы в Сейм. Насколько серьезна угроза вмешательства в выборы со стороны России?

- Думаю, в Литве не повториться того, что происходило на выборах в США или во Франции. Такое вмешательство слишком легко обнаружить и в нашем случае оно было бы совершенно непродуктивным. Любая партия в Литве, которой Кремль начнет демонстрировать свою поддержку, будет обречена на поражение. Тем не менее, это не означает, что Москва не вмешивается в политическую жизнь в Литве. На самом деле, вмешательство Кремля происходит задолго до начала выборов, это постоянный процесс, во время которого они пытаются влиять на политиков и предпринимателей. Пока режим Путина находится у власти, Москва будет продолжать действовать в том же духе.