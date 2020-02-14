«Лукашенко прилетает, а вокруг вонь стоит» 12 14.02.2020, 13:01

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Елена Маслюкова

Активистка из Светлогорска рассказала о своем вопросе к диктатору.

Светлогорская активистка Елена Маслюкова, которая борется против завода беленой целлюлозы, рассказала в комментарии «Белсат», какой вопрос она бы хотела задать Лукашенко, который как раз приехал в Светлогорск.

«Мы с друзьями сейчас поездили вокруг этого завода, по промышленной зоне, по деревне Якимова Слобода – везде стоят охранники, ждут гэбисты. Машину спецназа также мы видели. Ходят по улицам по двое с рюкзаками за спинами. Но так, чтобы было видно, что где-то в толпе ходит президент, такого мы не видели», – заявила собеседница.

Елена Маслюкова также рассказала, какие бы вопросы она хотела задать Александру Лукашенко. Во-первых, она бы спросила, «зачем эта показушность, которую показывают власти в течение недели, а то и больше».

«Неужели нельзя государству поставить работу таким образом, чтобы люди спокойно и безаврально работали и делали свое дело. Чтобы все выглядело так всегда, как оно должно выглядеть», – заявила она.

Второй вопрос – это «проблема этого вонючего завода, который не дает нормально жить, нормально дышать и нормально воспитывать детей».

«Сегодня Лукашенко прилетает, а вокруг завода – вонь стоит. И ветер этот смрад разносит по окрестностям. Это же не нормальная ситуация. Что они собираются показать президенту? Может, покажут какой-то кусочек работы, что все здесь хорошо, а на самом деле ничего хорошего нет», – сказала активистка.

Во время сегодняшнего визита на Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат Лукашенко нажал на символическую кнопку запуска оборудования линии для производства сульфатной беленой целлюлозы. Первоначально это был совместный проект белорусской стороны и китайской компании CAMCE. Но после многочисленных скандалов в прошлом году заявили, что белорусские компании самостоятельно завершат работу.

Проектная мощность нового завода в Светлогорске – 400 тыс. тонн беленой целлюлозы в год. В прошлом году произвели только 146,9 тыс. тонн сульфатной беленой целлюлозы.