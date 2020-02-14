В Беларуси ввели новые нормы потребления 33 14.02.2020, 13:12

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Фото: bymedia

Одна куртка на четыре года и шкаф на 20 лет

В Минтруда недавно пересмотрели состав потребительской корзины для белорусов. О том, как она изменилась в части одежды и товаров для дома, пишет gazetaby.com.

Менять одежду можно чаще

Список одежды и обуви первой необходимости не изменился. Немного изменились лишь сроки носки детских вещей – с 2 лет до 1,5, а также количество носовых платков для них: вместо 5 стало 6 на два года.

Но и эти нормы выглядят далекими от реальности. В возрасте от 3 до 6 лет дети очень быстро растут, да и носят вещи неаккуратно, так что родителям иногда по две пары на сезон той же обуви или одежды приходится покупать. Но чиновники считают, что ребенок вполне себе может носить одну пару зимней обуви две зимы.

При этом в списке вещей первой необходимости есть те, что вовсе не являются необходимыми. К примеру, редкая женщина сегодня носит платок на голове. А между тем он внесен в список обязательных предметов гардероба.

Один стол на 20 лет

Список товаров первой необходимости для дома и вовсе выглядит странно, а сроки службы некоторых вещей в реальности далеки от тех, которыми они должны быть, по мнению чиновников Минтруда.

В постановлении, к примеру, сказано, что диван или кровать должны служить 10 лет, а такую мебель, как кухонный шкаф, и вовсе можно менять раз в 20 лет.

Возможно, если покупать дорогую мебель из массива, она и дольше прослужит. Вот только люди, которые с трудом вписываются в установленные минимумы, покупают дешевую мебель, которая вряд ли столько выдержит.

Или взять, к примеру, мобильный телефон. Даже производители дают своим телефонам не больше трех лет. А вот чиновники из Минтруда уверены, что мобильник может прослужит все пять.

Конечно, списки товаров, необходимых человеку для жизни, нужны и важны. И тех, кто не может себе их позволить, обязательно нужно поддерживать. Вот только если государство действительно желает проявить заботу о своих гражданах, то и списки эти должны быть максимально приближены к их реальной жизни.