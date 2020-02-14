FT: США считают, что Дерипаска отмывал деньги в интересах Путина 14.02.2020, 13:29

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Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

В 2011 году российские власти не менее одного раза пользовались услугами олигарха.

Американские власти считают, что российский миллиардер Олег Дерипаска отмывал и переводил средства в личных интересах Владимира Путина. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на письмо Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, которое пришло в ответ на запрос защиты бизнесмена, пишет The Insider.

Адвокаты Дерипаски требовали от Минюста США рассекретить материалы, из-за которых против бизнесмена ввели санкции. В конце декабря 2019 года министерство согласилось это сделать.

В письме OFAC говорится, что в 2016 году Дерипаска был «предположительно идентифицирован как один из людей, владеющий активами и отмывающих средства от имени Путина».

В Минюсте считают, что в 2011 году российские власти не менее одного раза «использовали деловую активность Дерипаски в качестве прикрытия» для перевода средств для личного пользования Путина. Тогда он занимал пост премьер-министра.