Экономисты: Импорт нефти в Беларусь может сократиться в 1,5-2 раза 4 14.02.2020, 14:05

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Это произойдет при ее закупке по цене в 83% от мировой.

ВВП в 2020 году вырастет не более чем на 0,6%, а доллар подорожает. И не исключено, что Беларусь сократит объемы закупаемой в России нефти. Такие данные содержатся в макроэкономическом прогнозе Исследовательского центра ИПМ, сообщает tut.by.

Нефтяные проблемы сказались на росте белорусской экономики в начале года. Теперь, когда есть более конкретные договоренности, ВВП возобновит рост. Но, согласно базовому сценарию, за год он сложится меньше прогнозируемого ранее 1%. Зато на 2021 год прогноз по росту экономики более оптимистичный — 1,5%, а в 2022 он составит 1,1%, сообщил директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик, презентуя результаты прогноза.

Продавать нефтепродукты из более дорогой нефти в прежних объемах будет невыгодно

В 2020 году Минск будет покупать российскую нефть по 83−85% от мировой цены. В этом случае, прогнозирует экономист, Минск купит не 24 млн тонн нефти, а 15−15,5 млн тонн. История показывает, что Беларусь уже покупала у России нефть по мировым ценам, и как раз в те годы ее импорт сокращался. А период быстрого роста импорта нефти совпадал с периодом низкой цены для Беларуси по отношению к мировой.

Причина такого сокращения импорта проста. Как показывает зеркальная статистика, Беларусь продает в страны ЕС, Украину и Великобританию не такие уж большие объемы нефтепродуктов, а большую их часть отправляет в страны дальней дуги. В случае, если Минск не переориентирует продажи в более близкие страны, то их экспорт в прежних объемах не будет приносить ожидаемой прибыли, так как издержки от экспорта на тонну нефти окажутся слишком весомыми.

— Чем дороже входная нефть для нас, тем с меньшей вероятностью мы можем себе позволить экспортировать так далеко. Когда нефть для нас будет по мировым ценам, продавать на дальние расстояние нефтепродукты в том виде, в котором они продавались до сих пор, станет нецелесообразно. Исходя из этого оснований считать, что мы и впредь будем покупать много нефти из России, нет, — аргументирует экономист.