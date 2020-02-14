США обвинили Huawei в промышленном шпионаже 14.02.2020, 15:15

Китайская компания могла завладеть информацией, которая была защищена авторским правом.

Минюст США выдвинул новое обвинение против китайской компании Huawei. На этот раз ее обвиняют в сговоре с целью похищения коммерческой тайны. Об этом сообщается на сайте министерства, пишет The Insider.

В заключении говорится, что Huawei и ее дочерние компании (Huawei Device, Huawei USA, Futurewei и оператор Skycom) причастны к попыткам кражи интеллектуальной собственности 6 американских технологических компаний. Их названия не приводятся.

По данным американской стороны, Huawei якобы завладел информацией, которая была защищена авторским правом. Речь, в частности, идет об исходном коде для интернет-маршрутизаторов, руководстве пользователя, антенной технологии и технологии тестирования роботов.

По версии следствия, для получения этой информации Huawei заключала соглашения с владельцами интеллектуальной собственности, а потом нарушала условие о конфиденциальности. Также Huawei якобы вербовала научных сотрудников.