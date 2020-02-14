Лукашенко заявил о штрафах для России из-за срыва стройки БелАЭС 14 14.02.2020, 15:18

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РФ отказалась пересматривать условия кредита.

Лукашенко заявил, что если Россия не пойдет навстречу Беларуси по вопросу выдачи кредита на введение в строй БелАЭС, Минск может ввести санкции против России из-за срыва начала эксплуатации атомной электростанции. Об он заявил БелТА.

«Вы знаете, что россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019-м — второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции», — заявил он.

По словам Лукашенко, он обсудил проблему с президентом России Владимиром Путиным во время встречи 7 февраля в Сочи и именно российский лидер предложил ему «найти взаимоприемлемое решение», чтобы не доводить дело до штрафов, к выплате которых российский бюджет не готов.

«Решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку (а там большие деньги), или они подвигаются по кредиту. Это вполне нормально», — сказал Лукашенко.

Напомним, Минфин РФ заявил, что не будет пересматривать условия кредита для строительства АЭС в Островце.