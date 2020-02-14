Беларусь и Россия подписали протокол по ценам на газ до конца 2020 года 5 14.02.2020, 15:33

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Сколько он будет стоить на самом деле?

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол Беларуси Владимир Семашко подписали протокол между "Газпромом" и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году, сообщает interfax.by.

Контракты между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" на поставку газа в страну и его транспортировку через территорию республики действуют до конца 2020 года. 31 декабря 2019 года был подписан протокол между "Газпромом" и правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года.

На встрече Миллера и Семашко в Санкт-Петербурге также присутствовал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

По итогам подписания протокола цены на газ для Беларуси не озвучивались.

По итогам встречи Лукашенко и Путина 7 февраля замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак сообщил, что стороны договорились сохранить цену на газ для Беларуси на уровне 2019 года на весь год. В 2019 году Россия поставляла Беларуси газ по цене $127 за 1 тыс. куб. м. Эта цена была продлена только на первые два месяца 2020 года.

Минск в рамках интеграционных процессов предлагал снизить цену на газ с 2020 года до уровня Смоленской области, то есть практически в два раза. Однако российская сторона настаивала, что снижение цен на газ в условиях незавершенности союзного строительства было бы ошибкой.

Беларусь ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа.