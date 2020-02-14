«Гомельтранснефть Дружба» приостановила транзит нефти в Польшу 2 14.02.2020, 15:59

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В компании заявляют об обнаружении повреждения трубопровода.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" ведет ремонтные работы на участке МН "Мозырь-Брест" в связи с обнаружением повреждения трубопровода, отмечается в сообщении компании, передает interfax.by.

"В 12.30 на 18-м км магистрального нефтепровода "Мозырь-Брест" DN 800 обнаружена трещина. Данный участок выведен из эксплуатации, в настоящее время на месте ведутся ремонтные работы. Перекачка нефти в направлении Польши восстановлена в 13.00", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на прошлой неделе ОАО "Гомельтранснефть Дружба" завершило ремонтные работы, которые были начаты 3 февраля в рамках реконструкции технологических трубопроводов НПС "Кобрин" и НПС "Туров".

В частности, проводился ремонт дефектов на линейной части магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест", выявленных по результатам внутритрубной диагностики.

"Гомельтранснефть Дружба" создано в 1964 году, входит в состав государственного концерна "Белнефтехим". Транзитный поток нефти из РФ по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам филиала "Новополоцк" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.

Общая протяженность нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба" в однониточном исчислении составляет около 2 тыс. км.

По итогам 2019 года объем транспортировки нефти ОАО "Гомельтранснефть Дружба" составил 62,96 млн тонн (в том числе поставка на белорусские НПЗ 17,6 млн тонн - ИФ), что на 9,6% меньше уровня, предусмотренного бизнес-планом предприятия.