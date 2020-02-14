Швейцарские ученые нашли способ печатать 3D-объекты за секунды 14.02.2020, 16:08

Иллюстрационное фото

Основной материал печати — светочувствительная жидкая смола.

Инженеры из Федеральной политехнической школы Лозанны разработали способ, благодаря которому 3D-объекты можно печатать быстро и целиком, а не медленно и слой за слоем, как сейчас. Правда, пока получается создавать предметы не длиннее двух сантиметров, пишет журнал «Нож».

Основной материал печати — светочувствительная жидкая смола. Специальную емкость с ней подсвечивают лазерами под разными углами — таким образом формируется объемный контур, внутри которого застывает объект.

Разработанную технологию можно применять в биологии и медицине. Этот способ не только быстр, но и стерилен: объекты находятся внутри герметичных контейнеров, куда не попадают загрязнения. В медицинских целях, например, можно будет печатать органы или такие предметы, как слуховой аппарат или капа (приспособление для выравнивания зубов).

Для этого, однако, придется усовершенствовать 3D-принтер, не рассчитанный пока на выпуск крупных предметов. В дальнейшем ученые планируют печатать объекты до 15 сантиметров.