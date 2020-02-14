Лукашенко заявил, что может начать отбор российской нефти из транзитной трубы 33 14.02.2020, 16:18

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Подобное происходило в 2007 году.

Лукашенко сообщил, что если из РФ не будет поставлена нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы, пишет БелТА.

"Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (межправсоглашение заключено на 24 млн. тонн, в январе РФ поставила всего 500 тыс. тонн - 1,5 млн. тонн не допоставили), мы начнем отбор из транзитной трубы. Через страну на Запад и для Беларуси прокачивается 70 млн. тонн нефти. И они не имеют никаких проблем, мы добросовестно, честно качаем эту нефть, - приводит слова Лукашенко агентство БелТА. - Помните летом грязную нефть? До сих пор не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудование в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод "Дружба". Поэтому если не поставят в феврале, будем до 2 млн. тонн добирать", - cказал Лукашенко.

Напомним, в 2007 году Лукашенко уже прибегал к отбору нефти из транзитной трубы. Тогда с 1 января 2007 года Беларусь несанкционированным образом изъяла из экспортного трубопровода 79 тыс. тонн нефти.