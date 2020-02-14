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В Сирии сбили второй вертолет армии Асада за неделю

  • 14.02.2020, 17:20
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В Сирии сбили второй вертолет армии Асада за неделю

Пилоты погибли.

В провинции Алеппо на северо-западе Сирии, где идут бои армии президента Башара Асада с отрядами вооруженной оппозиции, сбит второй вертолет правительственных сил за неделю, сообщает "Радио Свобода".

Появившиеся в соцсетях сообщения о гибели вертолета подтвердило турецкое агентство Anadolu. Пилоты погибли.

На опубликованных в соцсетях видео видно, что вертолет поразила ракета, выпущенная из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Войска Асада ведут наступление на западе провинции Алеппо и в провинции Идлиб. За последние сутки они заняли еще несколько населенных пунктов. Власти Сирии официально провозгласили, что взяли под контроль шоссе Дамаск-Алеппо на всем его протяжении.

Турция, которая поддерживает ряд оппозиционных группировок, неоднократно предостерегала Дамаск от продолжения наступления.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что сирийские ВВС больше не будут свободно чувствовать себя над Идлибом. Нет, однако, никаких указаний на то, что сирийские вертолеты сбили турецкие военные, а не бойцы оппозиции.


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