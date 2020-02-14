Охрана Лукашенко испугалась активиста с фотоаппаратом 11 14.02.2020, 18:35

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Возможно, они постеснялись своих дорогих машин.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Светлогорска Дмитрий Савич, который активно борется против вредоносного завода беленной целлюлозы в Светлогорске, сегодня, во время визита диктатора, находился в непосредственной близости от проходной производства, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

В это же время на заводе был и сам Лукашенко, который принимал участие в официальном открытии отравляющего город предприятия. Около завода стояло около десятка представительских авто с минскими номерами.

Активист достал телефон и решил запечатлеть на камеру автомобили, купленные для чиновников за народные деньги, но успел сделать не более четырех фотографий. После этого из одного автомобиля к Дмитрию выбежали два человека и настоятельно попросили активиста удалить фотографии из телефона. Дмитрий Савич ответил, что имеет право, как гражданин делать снимки своего города, после чего люди из окружения Лукашенко стали угрожать ему, что «посадят на сутки и силой заберут телефон».

Двое неизвестных, которые не представились активисту, активно стали оправдывать и себя, и своего начальника, рассказывая о том, что «Лукашенко приехал помогать, а завод – это хорошо». На что Дмитрий посоветовал им переехать из Минска в Светлогорск и подышать тем, чем дышат жители его города.

Активист рассказал, что сегодня вокруг завода беленной целлюлозы не было людей, а пассажирские автобусы останавливались за две остановки от предприятия, пропуская свои остановочные пункты. Так же сотрудники ГАИ не пропускали машины, ехавшие по направлению к проходной завода.